Saiba como obter energia extra para a realização pessoal

Com ações simples, você pode trazer a energia da realização pessoal para a sua vida, de acordo com o Feng Shui, técnica chinesa de harmonização e equilíbrio de ambientes. Ao aplicar o ba-guá, diagrama que relaciona os oito cantos da casa com áreas de interesse na vida, o guá do Sucesso é a parte central e posterior de um ambiente ou cômodo, considerando a porta de entrada.

Também conhecido como área da Fama, o guá do Sucesso é regido pelo elemento fogo. Irradia toda a integridade do ser humano, quando este está conectado com a sua verdadeira identidade, quando está executando suas tarefas com amor e realização – tornando-se um exemplo a ser seguido. A energia é expansiva e se expressa por meio da imagem que a própria pessoa tem de si mesma e do modo que os outros a veem.

Para ativar a energia do sucesso, atrair a conexão com o seu eu verdadeiro e assim alcançar a realização pessoal por meio do seu trabalho e atitudes, aqui estão algumas dicas:

Cores: o vermelho em todas as suas tonalidades é a cor mais indicada. Uma cor opcional é o roxo.

Flores e plantas: as melhores são as que possuem pontas afinadas e/ou triangulares. Os girassóis também são indicados, pois lembram a energia do sol e, consequentemente, do fogo (elemento que rege esse guá). Palmeira Ráfia, dracenas e begônias são indicadas.

Luz: a iluminação natural ou por meio de abajures, luminárias, lustres, lâmpadas, spots ou velas é essencial para esse guá.

Escritório: decore esse local com as representações de sua filosofia de vida e de sua carreira. Troféus, premiações, certificados, diplomas e fotos de eventos podem e devem ficar expostos.

Objetos: pirâmides, cristais ou outros objetos com formas de triângulo. Imagens do sol no alto do céu ou durante o amanhecer também são opções.

Fonte: Personare