Roda de conversa integra colaboradores

Manter a equipe animada e compromissada é importante para a Unipar, Unidade de Toledo. Entre as diversas ações realizadas mensalmente, a Roda de Conversa promove integração e conhecimento aos colaboradores.

O tema marketing pessoal foi um dos abordados. Professores e funcionários de todos os setores se reuniram no Tribunal do Júri para a palestra com Odete Barros. Com abordagem descontraída, a palestrante ressaltou a importância da felicidade e do bem-estar em todos os ambientes, do familiar ao de trabalho. Salientou que a imagem é uma consequência da forma com que cada um leva a vida, priorizando as relações sociais, a valorização do dia a dia e o otimismo.

UNIPAR

