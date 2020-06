Risco Muito Alto: Hospital de Campanha deve entrar em funcionamento

Cascavel – Com o aumento de casos e a taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) gerais no município com percentuais altos, a matriz que calcula o risco à saúde que o cenário oferece, mostra que Cascavel chegou ao risco muito alto. O novo nível levou a prefeitura a anunciar novas medidas para conter a doença, assim como ampliar o número de leitos para o tratamento dos pacientes. A exclusividade do Hospital de Retaguarda para pacientes Covid-19 e início do funcionamento do Hospital de Campanha, montado no Centro de Eventos devem ocorrer já nesta semana.

Em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais do município neste domingo (14), o Secretário Municipal de Saúde, Thiago Stefanello, falou sobre a situação e as novas ações. “Chegamos ao risco muito alto no município. Estamos com os leitos de todos os hospitais públicos e privados do município, que não são exclusivos para o tratamento da Covid-19, praticamente cheios e o número de resultados positivos para a doença é de 75,4% dos exames realizados. Com isso chegamos ao risco muito alto, que é o nível quatro de cinco e por isso novas medidas foram anunciadas, na tentativa de frear essa disseminação do vírus. No nível cinco deve ser determinado o lockdown, fechamento e bloqueio total por 14 dias”, afirmou Thiago Stefanello.

Leitos Covid

Ele anunciou reafirmou ainda o anuncio de que nesta semana o Hospital de Retaguarda, deve ser um novo local de referencia para atendimento de pacientes com a suspeita ou confirmação da doença. A unidade, onde hoje funciona a UPA Brasília, conta com 10 leitos de UTI, além desses outros quatro devem entrar em funcionamento, totalizando 14 leitos de UTI e 28 de enfermaria.

O Hospital de Campanha também deve entrar em funcionamento ainda esta semana. O local tem 59 leitos, 15 de UTI além de três depósitos de medicamentos, dois almoxarifados, oito salas de apoio, três salas de espera e uma de triagem. “Vamos definir a data para o início de funcionamento desta Unidade, que é o último alento em termos de estrutura para atendimento que o município consegue disponibilizar. Mas é de estrema importância que haja o respeito da população às novas regras, pois se o número de casos continuar aumentando na velocidade que registramos essa semana não haverá estrutura suficiente em nenhuma cidade do Estado para atender à população”, ressaltou o Secretário.

Thiago também citou a possibilidade da abertura de novos leitos no HU (Hospital Universitário) de Cascavel, mas que por falta de profissionais e insumos não é possível no momento. O Secretário afirmou que a contratação de leitos em hospitais privados também é uma possibilidade, porém com algumas Unidades lotadas e outras com poucas vagas a medida não traria grande alívio ao sistema de saúde.

O Secretário de Saúde finalizou a transmissão implorando a colaboração da população para o enfrentamento da pandemia e citando o alerta do Conselho Regional de Medicina do Paraná, que afirma que nos próximos dias enfrentaremos momentos críticos da Pandemia no Estado e reforça a orientação de manter o distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos.