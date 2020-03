Resumo das novelas do dia 6 de março de 2020

Thelma confessa que contratou Fátima para se fingir de mãe biológica de Danilo

Em “Amor de mãe”, Brenda insiste em morar com Leila, e Magno conta a Lurdes. Ryan encontra o cartão de Ingrid. Leila arma com Penha para conseguir um emprego de fachada. Thelma confessa a Durval que contratou Fátima para se fingir de mãe biológica de Danilo. A pedido de Ryan, Ingrid dá uma nova chance a Marina. Lídia não aceita a demissão de Lurdes. Érica ganha uma bolsa de estudos em Paris. Ryan e Sandro pensam em trabalhar juntos. Raul rejeita a ideia de Sandro. Estela procura Álvaro.

Malhação

Filipe e Beto vão atrás de Rita. Max ajuda Guga na confecção das camisetas de Rita. Regina afirma que não reatará com Max. Peixoto diz a Raíssa que Filipe e Beto podem estar correndo perigo. Filipe confronta o homem que está com o celular de Rita. Rugieri orienta Peixoto a ir atrás de Filipe e Beto. Marquinhos acredita que Rita foi embora porque quis. Filipe e Beto perseguem Militão. Vinícius presenteia Andressa, e Henrique se incomoda. Peixoto impede Filipe de seguir sua investigação. Rugieri confessa a Marco que trocaria seu comando no batalhão pela liberdade do amigo. Lígia repreende Filipe. Todos se reúnem para a manifestação por Rita. Jaqueline confronta Leila.

Éramos seis

Almeida propõe passar a vida junto a Clotilde, e os dois se beijam. Selma inicia uma nova sessão com Justina, que se desespera ao lembrar de Hamilton. Alaor contrata Alfredo como garçom. Zeca, Olga, Maria e Candoca se surpreendem ao encontrar Almeida com Clotilde. Higino revela a Adelaide e Justina a coleção de armas na casa de Emília. Olga teme perder Chiquinho. Maria aconselha Clotilde a contar a verdade sobre Chiquinho para Almeida. Felício se apresenta a Lola. Clotilde decide deixar Chiquinho com Olga, que se emociona. Justina lembra de seu trauma com Hamilton. Shirley recebe notícias sobre o paradeiro de Afonso. Emília conta a Adelaide o que aconteceu com Hamilton.

Salve-se quem puder

Kyra/Cleyde assombra Renatinha. Alexia/Josimara venda os olhos de Rafael como condição para ele ter contato ‘espiritual’ com Kyra. Kyra se aproxima de Rafael e fica emocionada com o reencontro. Edgar paquera Ermelinda. Renatinha não consegue convencer Rafael de que Alexia/Josimara é uma impostora. Gabi convence Juan a beber para comemorar a vitória de Mário, e aproveita para tirar uma foto beijando o rapaz. Úrsula pergunta a Téo o que ele sente por Luna/Fiona. Luna/Fiona fica decepcionada ao ver a foto do beijo de Gabi e Juan na rede social.

SBT

As aventuras de Poliana

Feijão destrói as partituras de Bento. Luisa pergunta a Pendleton se Sara é capaz de ficar invisível. Kessya tenta descobrir se Eric é o admirador secreto de Poliana. Luca e Gabriela confessam a Ruth e Helô sobre suas armações como Dark Lady. Kessya diz a Poliana que Hugo gosta dela. Waldisney diz a Nancy e Branca que sua mãe faleceu repentinamente. As crianças do Clubinho conversam com Ester sobre o túnel na casa de OTTO. Raquel fica chateada ao saber da possibilidade de Guilherme ir para Austrália. Na escola, Filipa recebe um buquê de um admirador secreto. Luisa procura por uma sala subterrânea na casa de Pendleton.

Cúmplices de um resgate

Regina diz que Priscila deveria ir até a On-Enterprise para fazer uma surpresa para Safira. Na igreja, as irmãs proíbem Luiz de entrar e dizem que ele é um homem sem vergonha e que traiu a própria esposa. Priscila chega na empresa e diz para Lurdinha que quer falar com a mãe. A secretaria fica confusa, pois nunca ninguém soube na empresa que Safira tinha uma filha.

RECORD

Amor sem igual

Miguel visita o conjugado e Poderosa corre para abraçá-lo. Miguel devolve a pashimina de Poderosa. Maikitaison liga para Poderosa e diz que o leilão está um sucesso, todos querem a mascarada e que os lances não param de subir. Miguel fica incrédulo com o que ouve e os dois discutem. Maria Antonia está abatida e Hugo pede que ela se abra com ele. Tobias recebe uma ligação anônima do suposto sequestrador de Ramiro.

O rico e Lázaro

Temendo o pior, Amitis pede para Nitócris não ir até a sala do trono. Nebuzaradã beija Sammu-Ramat e diz que em breve se tornarão reis. Ebede-Meleque aconselha Neusta a deixar o palácio. Fassur vai até a casa de Elga para a cerimônia. Zelfa pega o chapéu de Fassur. Ebede-Meleque e Neusta vão para a Casa da Lua. Evil-Merodaque anuncia que a Babilônia terá um só Deus. Nebuzaradã e seus oficiais desembainham suas espadas, ameaçando o rei.