Resumo das novelas do dia 20 a 27 de abril de 2019

Dalila ajuda Hussein a fugir da mansão

Órfãos da terra

Sábado, 20 de abril

Jamil avisa a Zuleika que Youssef capturou Laila. Laila e Padre Zoran são dopados, e Youssef liga para Aziz. Cibele avisa à família do sequestro da prima. Bruno deixa seu carro para ser vendido na oficina onde Elias trabalha. Youssef liga para Jamil e ameaça a vida de Laila.

Segunda-feira, 22 de abril

Benjamin confessa a Caetano sua paixão por Laila. Na delegacia, Zuleika defende Jamil para Almeidinha. Abner segue Sara até o local de seu encontro com Ali. A polícia cerca o cativeiro de Laila. Jamil distrai Youssef e consegue fugir com Laila. Youssef faz Padre Zoran de refém.

Terça-feira, 23 de abril

Abner ameaça acabar com a farsa de Sara. Samira incentiva Hussein a lutar por Soraia. Youssef atira Padre Zoran na estrada, e Almeidinha e Tomás o socorrem. Elias e Missade se desesperam com a falta de notícias de Laila. Laila foge de Youssef. Sara conta para Eva sobre Abner. Jamil pede uma nova chance a Laila.

Quarta-feira, 24 de abril

Cibele e Rania ajudam Zuleika a criar um perfil em um aplicativo de encontros. Zuleika e Almeidinha conversam pelo aplicativo, sem saber suas verdadeiras identidades. Ahmed alerta Hussein para a presença de Aziz. Valéria procura Bruno. Youssef se disfarça para enganar Almeidinha. Laila e Jamil se reconciliam.

Quinta-feira, 25 de abril

Norberto se insinua para Valéria. Padre Zoran se recupera. Bruno descobre que Laila voltou para casa. Soraia e Hussein se beijam. Jamil pede permissão a Elias e Missade para se casar com Laila.

Sexta-feira, 26 de abril

Elias e Missade concedem que Jamil se case com Laila. Fairouz e Dalila tentam proteger Soraia. Fairouz castiga Áida por denunciar Soraia. Zuleika e Almeidinha marcam um encontro pelo aplicativo e se surpreendem ao descobrir suas identidades. Aziz flagra Soraia com Hussein, e Dalila implora pela vida da mãe.

Sábado, 27 de abril

Rania tem um pesadelo com a filha que foi tirada de seus braços na Síria. Dalila acusa Aziz pela morte da mãe na frente de todos. Padre Zoran recebe alta do hospital. Rogério apresenta Ámal e Omar a todos no centro de refugiados. Laila e Jamil anunciam que sua festa de casamento será no centro. Youssef revela a Aziz que Laila está grávida de Jamil, e Dalila ouve.

Verão 90

Sábado, 20 de abril

Segunda-feira , 22 de abril

Quinzão manda Horácio comprar uma joia para enviar a Lidiane. Quinzinho viaja até Angra dos Reis atrás de Dandara. Lidiane recebe uma pulseira enviada pelo admirador secreto. Quinzinho pede Dandara em casamento. Dandara surpreende os convidados ao entrar na igreja no lugar de Larissa como noiva de Quinzinho.

Terça-feira, 23 de abril

A chegada de Dandara na igreja causa um burburinho. Mercedes tenta interromper o casamento. Quinzinho mostra a Mercedes a certidão de casamento do civil, como prova de que Dandara já é sua esposa e Quinzão apoia o filho. Quinzinho admira Dandara durante o show da esposa com Ticiano.

Quarta-feira, 24 de abril

Dandara sente que Vanessa a trata com falsidade. Sem aparecer, João tenta ajudar Manu. Raimundo e Madá desconfiam de que só ficaram juntos por causa do doce de leite que comeram. Mercedes avisa a Quinzão que afastará Dandara de sua casa. Herculano pede Janaína em casamento.

Quinta-feira, 25 de abril

Vanessa sabota a fita do programa de Manu. Quinzinho manda Vera procurar Herculano para fazer nova edição do programa. Jerônimo escuta a conversa telefônica entre Quinzinho e Mercedes, negando sociedade ao executivo. Vera conta a Kika que Manuel passará a noite na Pop TV editando a fita do programa de Manu. Manu decide ir à Pop TV conhecer Manuel. João se esconde ao ver Jerônimo entrar no estúdio de edição.

Sexta-feira, 26 de abril

Jerônimo recebe dinheiro de Murilo pela exibição do clipe. Mercedes aprova um dos pratos do concurso, sem saber que é criação de Janaína. Mercedes é obrigada a entregar a placa de vencedora do concurso a Janaína. Manu recebe flores de Manuel. Herculano vibra ao ser convidado para ser jurado de um Festival de Cinema. João conta a Diego que foi Jerônimo quem deu a fita do clipe da La Donna para Murilo.

Sábado, 27 de abril

Patrick pede a Madá para ter uma visão sobre onde encontrar mais potes de doce de leite. Madá tem uma visão de Horácio escondendo uma o doce no restaurante do Quin’s Palace. João estranha ao saber por Jerônimo que o local do programa mudou para a praia de Corujinha, onde a construção de um resort está sendo questionada. Vanessa planeja dar a Manu um chá que causa alteração na voz. Manu observa Moana dando um beijo de despedida em João.

O sétimo guardião

Sábado, 20 de abril

Murilo avisa aos guardiães que tentará marcar uma reunião com Gabriel. Elisa e Maltoni têm sua primeira noite de amor. Afrodite passa mal e expulsa o ex-marido de casa. Ondina conta para Murilo como perdeu sua filha, e ele acredita que pode encontrar a moça.

Segunda-feira, 22 de abril

Luz conta o que sabe sobre a Irmandade para Júnior. Afrodite tenta explicar o comportamento de Nicolau para Bebeto. Ondina expulsa Mirtes do cabaré e da pousada. Gabriel pede que Judith marque uma reunião com os guardiães.

Terça-feira, 23 de abril

Olavo dá dinheiro e uma passagem para São Paulo para Lourdes Maria. Eurico avisa a Olavo que a água já pode voltar para a cidade. Judith se surpreende ao ver uma marca nas costas de Feijão. Mirtes tem um surto ao ouvir Stella. Luz entra na pousada atrás do avô e se surpreende ao ver Ondina com ele.

Quarta-feira, 24 de abril

Sóstenes espera Luz dormir para ir ao encontro de Ondina. Gabriel explica sobre a Irmandade para Feijão. Luz tem pesadelos com o dia em que Sóstenes a encontrou. Ondina revela a Sóstenes como perdeu sua filha.

Quinta-feira, 25 de abril

Valentina comenta com Gabriel sobre as atitudes de Olavo para se apossar do aquífero. Diana não aceita a imposição de Nicolau para sua viagem e desiste de lutar caratê. Bebeto resolve ter uma conversa séria com Nicolau. Ondina decide contar para Adamastor sobre sua filha. Mirtes sonha com Milu.

Sexta-feira, 26 de abril

Maltoni e Elisa encontram Mirtes vestida como Milu. Stella e Aranha vão ao hospital de Greenville. Olavo avisa a Erico que eles irão invadir o casarão. Júnior tenta convencer Geandro a impedir a partida de Lourdes Maria. Ondina revela a Luz que é sua mãe.

Sábado, 27 de abril

Ondina conta a Luz tudo sobre seu passado. Jurandir volta para Serro Azul. Lourdes Maria vai embora, e Socorro convence Geandro a ir atrás da jovem. Luz e Ondina se abraçam. Mirtes vê o rosto de Ondina na bola de cristal. Eurico estranha o comportamento de Marilda. Adamastor encontra Ondina sem vida.