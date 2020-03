Resumo das novelas do dia 17 de março de 2020

Luna teme pela vida de seu pai

Em “Salve-se quem puder”, Luna teme pela vida de seu pai. Petra flagra Alan massageando os pés de Kyra/Cleyde. Renzo discute com Dominique por conta da sua sociedade na Labrador. Alexia pensa em não contar a Zezinho que Renzo trabalha na Labrador. Vicky desconfia de Bruno. Mário promete a Juan que vai pensar sobre a proposta de trabalho no Brasil. Luna percebe que Kyra está empolgada com Alan. Isaac diz a Bia que quer ela na sua equipe. Helena pede para conversar com Luna/Fiona.

Malhação

Meg tem um sangramento e desmaia. Rugieri chantageia Rui para lhe contar o que sabe sobre Rita. Lígia inicia a cesariana de Meg. Leila revela a Filipe que está trabalhando como babá de Nina para Rui. Todos comemoram o sucesso da cirurgia de Meg e o nascimento do bebê. Rui entrega uma mala de dinheiro para Rugieri e exige saber o que aconteceu com Rita.

Éramos seis

Adelaide afirma que esconderá Alfredo em sua casa até que consiga um navio no qual o rapaz possa embarcar. Isabel se despede de Alfredo. Emília aceita acolher Alfredo e despista Gusmões. Felício pensa em deixar São Paulo, e Isabel hesita. Clotilde enfrenta Nena e Almeida se orgulha. Marcelo convida Durvalina para morar com ele. Inês aceita a proposta de Lúcio para ficar com ela e os dois se beijam. Lola reclama da casa vazia com Genu. A febre de Shirley não cede. Tavinho alerta Zeca e Olga sobre um homem que observa a casa da família. Alfredo se declara para Adelaide, e agradece Emília e Justina. Julinho surpreende Lola. Alfredo deixa o país.

Amor de mãe

Érica conta a Ryan sobre o namoro de Sandro e Betina, e o rapaz fala com Lurdes. Camila estranha o novo visual de Danilo e sente ciúmes do marido com Ludmila. Lurdes pede que Sandro converse com Magno sobre Betina. Érica produz a apresentação de Verena e Farula. Magno vê Sandro com Betina. Vitória oferece ajuda a Sandro para negociar a saída de Farula do bando de Marconi. Camila promete a Lurdes que conversará com Rita. Rita chega à casa de Lurdes e diz que pode ajudá-la a encontrar Domênico.

SBT

As aventuras de Poliana

Durval teme que Raquel possa ser acusada devido a circulação do vírus Dark Lady. Nancy chega na padaria e encontra Waldisney com sua mãe. Luisa conta para Marcelo que Pendleton foi o responsável pela venda de seus quadros e programou Sara para ficar em modo invisível. Pendleton invade a casa de Durval em busca de Poliana. Marcelo leva Poliana e Luisa para a casa de sua mãe. Mirela pressiona Luca para que poste o vídeo sobre o término do namoro dos dois. Poliana liga para João e conta o que aconteceu. Pendleton vai até a casa de Glória e encontra Luisa e Poliana. João tenta sair escondido para a casa de Glória, mas é pego por Ruth. Nancy convida Waldisney e sua “suposta tia” para entrarem em sua casa.

Cúmplices de um resgate

Omar diz que irá dar uma festa e divide as atividades entre os empregados do haras. Frederico pede autorização para que Otávio deixe os sapatos Fiorina fazerem parte da nova coleção da On-Enterprise. Téo e Isabela fazem sapatos novos para os amigos com o auxílio de Giuseppe. Priscila decide voltar para a banda C1R e deixa todos felizes.

RECORD

Amor sem igual

Poderosa insiste para Maria Antônia contar para toda a família o que Leandro fez com ela. Maria Antônia diz que se seu pai e seus irmãos souberem uma tragédia pode acontecer. Fernanda lê o contrato de Peppe e pede que Leandro faça algumas mudanças com relação a comissão de Tobias. Na agência, Tobias fala para Leandro que seu pai quer roubar o rim do Peppe e Leandro se espanta. Cindy chega no Mademoiselle e Olympia a aborda. Olympia diz que está organizando um roubo em um hotel de luxo e pergunta se Cindy quer fazer parte. Cindy se assusta.

O rico e Lázaro

Arioque pede para beber cerveja. Lior se despede dos familiares de Joana e deixa a cidade. Hurzabum se entristece ao ver Arioque deprimido. Sammu-Ramat conforta Nebuzaradã e diz que o melhor é eliminar logo Belsazar. Nitócris se preocupa com o filho. Tamir e Shamir pede para Zac ajuda-los com os impostos. O novo governador diz que Malca tem jeito com crianças. Beroso entrega um sonífero para Zac usar contra Asher. Aspenaz aconselha Shag-Shag a revelar a descendência de Hurzabum. A adivinha diz ter medo que seu filho morra na disputa pelo poder. Arioque se enfurece ao ouvir Larsa o chamar de aleijado.