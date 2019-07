Resumo das novelas do dia 05 de julho de 2019

Laila decide se separar de Jamil

Em “Órfãos da terra”, Jamil fica indignado com as acusações de Rania, e Laila desconfia do marido. Cibele e Benjamin decidem contar o que descobriram para Laila. Samir ouve Paul intimidar Fauze. Com a ajuda de uma camareira, Camila invade o quarto de Dalila/Basma. Jamil não acredita nas acusações de Cibele contra Dalila/Basma. Muna enfrenta Omar, e Mamede se preocupa. Paul provoca Dalila. Camila encontra uma bolsa com documentos de Dalila/Basma. Jamil conversa com Ali. Helena tenta falar com Elias. Missade conforta Laila. Dalila ouve quando Camila tenta sair de seu quarto. Rania pede desculpas a Camila. Laila decide se separar de Jamil.

Malhação

Filipe tranquiliza Guga e se surpreende ao saber que o namoro do rapaz com Rita é falso. Cléber se apavora ao perceber que está sendo seguido. Guga discute com Filipe sobre Martinha. Rita teme que Filipe volte a se aproximar dela. Filipe questiona Martinha sobre o mal-entendido com Rita. Cléber vê os dois homens estranhos na ONG Boa Luta. Meg fica indignada com Martinha. Madureira instrui Daniel a cuidar da ONG enquanto estiver viajando. Cléber decide contar para Anjinha sobre suas suspeitas. Marco se anima ao saber que Madureira vai viajar e decide jantar no Baixadas com Cléber e Anjinha. Filipe procura Rita.

Verão 90

Moana é sonsa com Manu e não conta para João que a namorada apareceu no apartamento. Lidiane tem medo que Manu não a perdoe. Mercedes pede Andreas que administre todo o seu patrimônio. Manu perdoa Lidiane e se despede da mãe antes de embarcar. Álamo tem a impressão que já conhece Andreas quando Mercedes o apresenta ao falso investidor. Álamo dá dinheiro para Andreas. Tobé se confunde na hora de etiquetar os chás de Diana. Jofre procura João para tentar convencê-lo a procurar Manu antes da viagem. Diana dá um chá para Moana. João e Jofre ficam presos no engarrafamento e não chegam a tempo do embarque de Manu. Moana e João tomam o chá de Diana achando que a bebida é revigorante. João tem um apagão e acorda ao lado de Moana em sua cama.

A dona do pedaço

Roma revela a Amadeu que Régis abandonou sua filha Liliana. Vivi pede para se encontrar com Chiclete. Agno conta a Rock sobre o assalto que sofreu. Chiclete atira contra Kim, mas acerta um funcionário da confeitaria. Camilo investiga o atentado e fala com Márcio, que decide ajudar Kim. Chiclete marca um encontro com Vivi. Sabrina leva Dorotéia para fazer compras. Fabiana convence Téo a espionar Otávio. Márcio e Kim se beijam. Téo fotografa Sabrina e Otávio juntos. Vivi se encontra com Chiclete e tem um mau pressentimento. Adão avisa a Evelina que mandará Mão Santa fazer o trabalho de Chiclete. Jô alerta Régis sobre Roma e Liliana. Amadeu apresenta Roma a Maria da Paz, que exige uma explicação de Régis.

SBT

As aventuras de Poliana

Débora é assaltada pelos trombadinhas do Jd. Bem Te Vi. Roger leva Filipa para tentar convencer OTTO a contrata-la para estrelar a campanha do Vetherna, mas as coisas não saem como planeja, e a menina fica frustrada. O Clube MaGaBeLo vai até a casa de Sr. P para fazer investigações, mas as crianças são assustadas pelo robô gigante e fogem. Nadine chama Waldisney para sair e o confronta.

Cúmplices de um resgate

Marina e Ofélio disfarçam, fazendo de conta que ele estava tirando um cisco do olho dela. Sandro acredita. Téo diz para sua mãe que foi ele mesmo que roubou os ovos e jogou nas casas. Fiorina diz que é difícil de acreditar que o filho cometeu esse crime. Ela o perdoa, mas coloca de castigo. No jantar, Raul diz para Isabela (que na verdade é Manuela) que ficará por um bom tempo na cidade. No galpão, Navarro traz a comida que Isabela desejava. Isabela pressiona o capataz para saber o paradeiro de Marina. Navarro revela que ela está na mansão.

RECORD

Topíssima

Beatriz diz que só voltar para casa quando Paulo Roberto mudar o comportamento. Lara fica em estado de choque devido a sentença recebida. Madalena se emociona ao lembrar do passado. Um médico examina Lara e diz que ela precisa ser internada. Antonio descobre que Lara está fingindo. Jandira encontra Madalena e começa a chorar.

Jezabel

O médico avalia o estado de saúde de Queila e Barzilai fica preocupado. Baruch pede para ficar com a mãe. Barzilai conversa com Baruch. Leah conversa com Raquel e se apavora ao ver o homem que a violentou. Raquel sai correndo.