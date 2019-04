Resumo das novelas do dia 03 de Abril de 2019

Em “Verão 90”, Manu evita Jerônimo. Kika incentiva Manu a procurar João. Quinzinho não gosta de saber que Jerônimo propôs a Ticiano e Dandara a apresentação de um programa na PopTV. Vanessa cede ao suborno de Mercedes e conta que Larissa tem dúvidas em relação a Quinzinho. Diego comunica a Janaína que o alvará de seu restaurante não saiu. Jerônimo decide impedir que Mercedes prejudicasse Janaína. João sugere que a festa de inauguração do restaurante seja realizada com comida gratuita. Quinzinho mente para Dandara, afirmando que terminou com Larissa. Jerônimo entrega o alvará do restaurante para Janaína.

Malhação

Pérola se vê impossibilitada de pedir dinheiro emprestado a Jade. Alex e Maria Alice chegam de viagem, e Gabriela revela sobre a operação de Rosália. Maria Alice e Pérola cuidam de Rosália. Orientado por Osvaldo e Solange, Cláudio acusa Gabriela de assédio. Getúlio pede para fazer sua festa de união com Brigitte no Le Kebek. Tito e Garoto decidem alugar uma vaga em seu apartamento para um amigo de Leandro. Márcio fala de Pérola para Sirena. Solange convoca Fabiana para depor contra Gabriela.

Órfãos da terra

Contrariado, Elias assina o contrato de casamento de Aziz com Laila. Jamil procura por Laila no campo de refugiados, mas não a encontra. Dalila não aceita o casamento do pai com Laila. Miguel sofre ao perder sua loja, e Zuleika conforta o pai. Chega o dia do casamento de Laila e Aziz. Aziz descobre que Kháled não resistiu à cirurgia e pede que Soraia esconda a notícia de Laila. Soraia revela a Laila as atitudes de Aziz e ajuda a menina a fugir.

O sétimo guardião

Gabriel se desespera ao saber da revelação de Eurico. Judith tem uma visão e recebe ordens de Egídio para proteger a fonte. Mirtes incita o povo a invadir o casarão, e Padre Ramiro tenta impedir a beata. Guilherme revela a Stefânia que Mirtes é o Tarja Preta. Geandro se une a Aranha, Feliciano e Machado na porta do casarão. Valentina condena a atitude de Eurico e afirma que ele será enganado por Olavo. Laura pede que Sampaio tire a vida de Gabriel. Luz e Sóstenes procuram pistas sobre a filha de Neusa e Murilo. Nicolau lidera um ataque contra Machado. Sampaio atira em Gabriel.

SBT

Teresa

Aurora pede perdão a Mariano. Eles se abraçam e se beijam. Armando surpreende Teresa e Fernando se beijando. Ele expulsa Fernando e chorando, diz à filha que sua mãe sempre teve razão ao criticar seu comportamento e chama Teresa de calculista, manipuladora e capaz de tudo por dinheiro, Teresa se justifica dizendo que se apaixonou por Fernando e diz que seu casamento com Arthur simplesmente não funciona. Depois da discussão com Teresa, Armando sofre um infarto, e agonizando pede a Teresa que faça o que é correto.

As aventuras de Poliana

Éric e Hugo pregam uma peça nas crianças. Gui vai à casa de Marcelo e pede para ficar lá. João encontra o Livro da Alegria de Bento e o lê, ficando triste. Mirela, pensativa em casa, se pergunta por que está tão preocupada com o jantar de Vini e Gabi. Enquanto isso, Vini pede Gabi em namoro e ela aceita. Gui passa um trote em Roger dizendo que sabe de suas armações contra Luísa e Durval.

Jesus

Goy e o filho do publicano caminham. Terencius e Longinus se apavoram. Eles veem Gabriel em forma de anjo sentado sobre a pedra que tampava o sepulcro. Barrabás se apavora ao ver o filho do publicano vivo. Livona vê Adela e se desespera. Caifás corre para casa, aterrorizado, ao ver Levi. Petronius entra no sepulcro e vê o local vazio com panos brancos pelo chão. Ele sai apressado. Ao ser procurado por Longinus e Terencius, Caifás pede para que eles não digam nada.