Resumo das novelas do dia 02 de julho de 2019

Lígia e Joaquim acionam a Justiça contra Rita

Em “Malhação”, Martinha se oferece para levar Rita para ver Nina. Rita se aproxima de Aparecida para ver Nina, e Martinha se afasta sem ser vista. Raíssa exige que Camelo volte atrás em sua decisão sobre Nanda. Rita tenta explicar para Lígia sobre Martinha, mas a médica a ignora. Marco é rude com Peixoto. Lígia e Joaquim decidem acionar a Justiça contra Rita, e Filipe concorda. Rita se recusa a confrontar Filipe sobre o episódio com Martinha. Rita recebe uma ordem judicial.

Órfãos da terra

Miguel impede que Rania leia a documentação que assinou. Teresa expulsa Norberto de sua casa. Sara decide voltar para a casa de Bóris. Jamil se recusa a contar para Laila sobre seus negócios com Miguel. Miguel entrega a Jamil a documentação de seus imóveis. Bóris conta para Abner que Sara voltou para casa. Valéria repreende Norberto por reclamar do namorado de Teresa. Abner não consegue tirar satisfações com Omar. Zuleika estranha quando atende o telefone de Almeidinha e a ligação é encerrada. Dalila/Basma exige que Jamil se encontre com ela sem Miguel. Arthur vê Santinha e Fauze namorando. Bruno provoca Norberto ao falar sobre Marie e Martin. Jamil esconde de Laila que irá jantar com Dalila/Basma, mas Zuleika vê os dois no restaurante.

Verão 90

Ari repreende Manu e João, e ordena que eles terminem o programa. O advogado de Quinzão informa que Mercedes ficou com boa parte de sua fortuna. Candé vende as ações da PopTV para Andreas. Jerônimo sugere que Marco Aurélio convide Manu para uma turnê internacional. Mercedes e Andreas se beijam e passam a noite juntos. Quinzão avisa a Mercedes que irá processá-la por roubo. Diego descobre que Filipa não foi inocentada do processo do marido e alerta Candé. Candé descobre que a mãe não está doente. Diego e Candé impedem que Larissa negocie as joias com Gonçalves. Candé e Larissa descobrem que Filipa fugiu, levando o dinheiro das ações da PopTV. Jerônimo pede a Vanessa que desista de viajar com Quinzinho.

A dona do pedaço

Régis consegue manipular Maria da Paz. Camilo chega ao estúdio, e Fabiana e Jô fazem insinuações sobre Vivi. Vivi se encontra com Chiclete. Cosme cobra de Adão a encomenda que fez aos Ramirez. Linda e Beatriz ajudam Vivi a mentir para Camilo. Fabiana finge solidariedade a Vivi. Kim manipula Márcio. Antero convence Eusébio a promover uma reunião de conciliação. Rael ouve Gladys reclamar do casamento de Régis e Maria da Paz. Vivi afirma a Linda e Beatriz que pretende se afastar de Chiclete. Régis anuncia a Jô que colocará em prática o plano contra Maria da Paz. Rael conta para Amadeu o que ouviu de Gladys. Agno faz uma proposta a Rock para liberar o patrocínio. Jô leva Téo para conhecer Maria da Paz. Régis e Jô convencem Maria da Paz a dar dinheiro a Naldo para o buffet do casamento. Amadeu marca um encontro com Gladys.

SBT

As aventuras de Poliana

Para não voltar ao interior, Mirela arma um plano, e pede a ajuda de Vini e de sua avó. Marcelo e Luisa reúnem os pais das crianças para contar as descobertas de sua conversa com Pendleton. Filipa faz as fotos como garota propaganda do novo jogo da O11O, mas seu pai a avisa que ainda não tem a aprovação dessa campanha. Gleyce e Kessya recebem as fotos do book, e se decepcionam o trabalho do fotógrafo. Jeff vai até a casa de Lindomar para procurar o envelope que o bedel mencionou.

Cúmplices de um resgate

Fiorina faz o mesmo e corre atrás do homem com um rolo de macarrão. Felipe sai escondido do apartamento dos irmãos. Regina manda Sandro buscar Marina no galpão para deixá-la de volta na mansão. Felipe vai até o galpão atrás de Isabela. André, Julia e Joaquim notam a falta de Felipe e vão atrás dele. O garoto fica na rua. Sandro e Marina dão carona para o menino, que estranha a falta da presença de Isabela no carro. Meire faz o sobrinho se disfarçar de lixo para espiar os irmãos Vaz.

RECORD

Topíssima

Vitor mente para Paulo Roberto e diz que estava com Gabriela. Em conversa com Lara, Carlos diz que quer dizer a verdade para Mariinha. Bruno propõe sociedade com Miguel no trailer. Paulo confisca o carro de Rafael. Gabriela vende seus doces para Miguel. Lara conta a verdade para Antonio sobre o envolvimento de Antonio e Mariinha no passado. A megera diz que Sophia sabia de tudo e escondeu a verdade.

Jezabel

Hannibal vai até Acabe e acusa Barzilai de tentar matá-lo. Acabe destitui Barzilai do cargo de comandante do exército. Queila conversa com Levi e diz que vai retornar à Fenícia. Queila pede para Levi chamar Baruch para jantar enquanto coloca a mesa. Levi não encontra Baruch.