Resumo das novelas de 13 a 20 de julho

Jamil se divorcia de Laila para casar com Dalila

Nesta semana em “Órfãos da terra”. Dalila obriga Jamil a se separar de Laila. Jamil revela a Laila que Paul foi assassinado. Lurdes avisa a Camila que Robson decidiu fugir do país. Jamil encontra chaves perto do carro de Paul e as entrega para Almeidinha. Fauze acusa Dalila de ter assassinado Paul.

Órfãos da terra

Sábado, 13 de julho

Paul tenta conversar com Dalila, que garante que irá tirar a vida de Jamil, Laila e Raduan, caso o rapaz não se case com ela. Rania e Miguel sofrem pela perda de sua casa. Jamil anuncia a Laila que terá de se casar com Dalila.

Segunda-feira, 15 de julho

Jamil tenta explicar para Laila as ameaças de Dalila. Camila decide procurar Lurdes. Jamil e Laila se encontram. Bruno leva Abner, Latifa e Omar para o Instituto de Refugiados. Laila e Jamil passam a noite juntos em clima de despedida.

Terça-feira, 16 de julho

Zuleika conversa com Cibele sobre Almeidinha. Fauze liga para Dalila, que se desespera e procura Paul. Laila revela à família que Jamil terá que se casar com Dalila. Jamil entrega a Dalila os documentos de seu divórcio com Laila. Paul é encontrado morto e Almeidinha procura Dalila.

Quarta-feira, 17 de julho

Almeidinha interroga Dalila, que envolve Gabriel em seu falso depoimento. Padre Zoran e Helena tentam ajudar Salma. Omar se faz de vítima para Eva. Ester não deixa Abner e Latifa dormirem juntos. Dalila pensa em Paul. Elias cobra satisfações de Helena sobre seu encontro com Rogério. Zuleika vê uma foto de Péricles na carteira de Almeidinha.

Quinta-feira, 18 de julho

Fauze revela a Dalila que a viu na cena do crime. Laila e Camila levam Lurdes até a Polícia. Fauze decide se aliar a Dalila. Laila e Jamil sofrem por terem que ficar afastados. Cibele, Benjamim e Camila se surpreendem ao ver Dalila na delegacia com Fauze.

Sexta-feira, 19 de julho

Dalila manda Fauze seguir Jamil. Zuleika se entristece com a falta de interesse do marido. Missade acaba seu casamento com Elias. Aline cuida de Salma. Padre Zoran consola Missade.

Sábado, 20 de julho

Fauze segue Jamil e Laila até um hotel. Jamil decide desistir do casamento com Dalila. Missade afirma a Rania que saberá lidar com a sua separação. Almeidinha interroga os funcionários do escritório de Gabriel e fica desconfiado.

Verão 90

Sábado, 13 de julho

Álamo entra em desespero ao saber por Norminha e Madá que entregou todo o seu dinheiro a um farsante. Ticiano confessa a Dandara que é difícil saber que o filho que ela espera é de Quinzinho. João não gosta de ver que Manu gravou um comercial para a TV de Jerônimo.

Segunda-feira, 15 de julho

João conta a Vanessa sobre o exame de DNA. Jerônimo avisa a Galdino que ele precisa fugir. João pede a Vanessa para confessar que ela mentiu no julgamento a pedido de Jerônimo. Mercedes se assusta com a presença de Andreas em seu quarto.

Terça-feira, 16 de julho

Mercedes manda Marta chamar a polícia para prender Andreas, mas ele consegue escapar. Ticiano adora a pintura que Gisela faz em seu corpo. Álamo avisa aos funcionários que terá que fechar a Top Wave.

Quarta-feira, 17 de julho

João e Janaína denunciam Jerônimo para a polícia. Jerônimo é convocado para depor. Larissa aconselha Dandara a contar a verdade para Quinzinho sobre a paternidade de seu filho. Jerônimo flagra Vanessa se preparando para fugir.

Quinta-feira, 18 de julho

Jerônimo conta a Vanessa que deu dinheiro para dona Odélia desaparecer. Vanessa explica a Jerônimo que a sentença de João foi anulada. João mostra para Janaína a foto de Jerônimo com Galdino como prova de que os dois se conheciam. Jerônimo e Vanessa se abrigam no esconderijo de Galdino.

Sexta-feira, 19 de julho

Madá tem uma visão de João perseguindo Jerônimo. Moana constrange Manu, chamando atenção para sua gravidez. João e Manu se beijam. Ticiano e Gisela comemoram o gol do Brasil na Copa de 94 e acabam se beijando.

Sábado, 20 de julho

Quinzinho acompanha Dandara ao médico e se emociona ao escutar o coração do bebê. Moana revela a João que existe a possibilidade de o bebê não ser dele. Moana garante a Manu que não aconteceu nada entre ela e João. Vera e Jofre flagram Vanessa na TeleVendão.

A dona do pedaço

Sábado, 13 de julho

Jô engana Maria da Paz. Agno e Fabiana fazem um acordo. Rock comenta com Marlene sobre Jô e Antero aconselha o rapaz a investigar o suposto namorado da menina. Márcio alerta Maria da Paz sobre seu excesso de gastos, mas Régis e Jô distraem a empresária.

Segunda-feira, 15 de julho

Antero incentiva Maria da Paz a ter atenção com o interesse de Régis na compra de uma nova casa. Régis sugere que Maria da Paz compre a mansão no nome de Josiane. Rock confidencia a Zé Hélio que investigará Josiane.

Terça-feira, 16 de julho

Camilo acusa Vivi de traição. Vivi deixa a igreja com Chiclete. Rock desconfia de que Sabrina está envolvida com um homem rico. Fabiana procura Camilo e o beija. Camilo ameaça Vivi.

Quarta-feira, 17 de julho

Márcio se desculpa com Silvia e pede Kim em namoro.Chiclete chega à casa de Vivi e reconhece o local da foto de Cosme. Rock fala com Agno sobre Josiane e o empresário conclui que a moça tem um relacionamento secreto.

Quinta-feira, 18 de julho

Maria da Paz afirma a Márcio que comprará a mansão para a filha. Chiclete conta a Evelina que deixará de ser matador de aluguel após tirar a vida de Kim. Maria da Paz se nega a comprar a casa escolhida por Josiane. Maria da Paz flagra Régis no quarto de Josiane.

Sexta-feira, 19 de julho

Régis e Josiane despistam Maria da Paz. Cássia decide ficar com a mãe. Fabiana se instala na construtora e Otávio alerta Agno sobre a ambição da moça. Agno mostra a Amadeu as imagens de Lyris com Tonho. Rock tem uma ideia para desmascarar Josiane.

Sábado, 20 de julho

Lyris contrata um investigador para descobrir se Agno tem outra mulher. Vivi anuncia que se casará com Chiclete e Otávio pensa em montar um negócio para os dois. Amadeu liga para Maria da Paz. Chiclete descobre que Cosme encomendou a morte de Vivi.