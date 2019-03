Resumo das novelas de 1 a 6 de abril de 2019

Laila conhece o amor em campo de refugiados

A semana começa com novidades na telinha com a nova trama da Rede Globo, a novela “Órfãos da terra”. O enredo conta a história da personagem Laila (Julia Dalavia), uma refugiada síria, que conhecerá o amor logo ao olhar para o libanês Jamil (Renato Góes) pela primeira vez num campo de refugiados no Líbano. Mas terá que abdicar da possível relação ao aceitar se casar com o poderoso sheik Aziz Abdallah (Herson Capri) em troca de dinheiro para salvar a vida do irmão mais novo, que foi atingido por uma bomba.

Órfãos da terra

Terça-feira, 02 de abril

Elias e Laila encontram os corpos de Rodrigo e seus demais parentes. No Líbano, Hussein comenta com Jamil que Aziz o considera como um filho. Soraia repreende Dalila por mentir a Aziz sobre um de seus homens de confiança. Aziz comete um crime e pede que Jamil assuma a culpa em seu lugar. Elias, Laila e Missade planejam fugir para o Brasil. Aziz arma o casamento de Jamil e Dalila. Aziz se encanta por Laila e oferece dinheiro a Elias para ficar com a moça. Jamil e Laila se encantam um pelo outro no campo de refugiados em Beirute.

Quarta-feira, 03 de abril

A contragosto, Elias assina o contrato de casamento de Aziz com Laila. Jamil procura por Laila no campo de refugiados, mas não a encontra. Dalila não aceita o casamento do pai com Laila. Miguel sofre ao perder sua loja, e Zuleika conforta o pai. Chega o dia do casamento de Laila e Aziz. Aziz descobre que Kháled não resistiu à cirurgia e pede que Soraia esconda a notícia de Laila. Soraia revela a Laila as atitudes de Aziz e ajuda a menina a fugir.

Quinta-feira, 04 de abril

Aziz descobre que Laila fugiu e exige que Fauze e Jamil a encontrem. Samira ajuda Laila a despistar Jamil e Fauze. Ahmed leva Missade e Elias ao encontro de Laila, e a família retoma os planos de fugir para o Brasil. Fauze e Hussein sequestram Samira e Ahmed. Aziz ameaça Samira para descobrir o paradeiro de Laila. Rania teme que sua família síria tenha morrido. Laila, Elias e Missade embarcam em um pequeno bote rumo à Grécia. Aziz ordena que Jamil vá até a Grécia atrás de Laila. Jamil descobre que Laila é a mulher por quem se apaixonou.

Sexta-feira, 05 de abril

Hussein alerta Jamil sobre o perigo de rejeitar Dalila. Hussein confessa sua paixão por Soraia. Jamil pensa em fugir com Laila para o Brasil. O bote em que Laila e sua família estavam afunda. Mamede e Jacó discutem. Eva comenta com Sara sua preocupação com Davi. Sara se interessa por Ali. Naufragados, Laila, Elias e Missade conseguem se salvar. Miguel, Rania e as filhas organizam sua nova loja. Jamil encontra Laila em um navio a caminho do Brasil.

Sábado, 06 de abril

Sara conhece Ali, e Mamede percebe que o neto gostou da moça. Aziz liga para Jamil, que disfarça na frente de Laila. Zuleika e Cibele se mudam para a casa de Rania por causa da traição de seu marido. Benjamin avisa a Rania que Missade e sua família estão vivos. Sara inicia aulas de dança do ventre com Muna. Jamil e Laila fazem planos para o futuro e têm sua primeira noite de amor.

Verão 90

Sábado, 30 de março

Manu conta a Lidiane que Jerônimo sumiu da festa. Dandara leva um susto ao acordar ao lado de Quinzinho. Vanessa diz a Jerônimo que tentará convencer o Duque a deixá-los em paz. Galdino fica desolado ao se lembrar que doou sua carrocinha e distribuiu os sonhos de graça. Madá acorda feliz com Álamo e avisa que deseja uma vida mais simples ao lado do amado.

Segunda-feira (1) de abril

Madá aconselha Gisela a aceitar o fim de seu casamento com Herculano. Lidiane agradece João por ter ajudado a salvar Manu. Embriagada, Gisela decide ir à galeria Sibéria com Diana e Tobé, onde Herculano dirige o show dos Tigres Siberianos. Eloína decide substituir a apresentação de Talita pelos Tigres Siberianos. Lidiane encoraja João, Patrick e Candé a entrarem no palco.

Terça-feira, 02 de abril

Dandara reclama com Quinzinho por não assumir o namoro com ela.Jofre tenta convencer Lidiane a contar a verdade para Manu sobre João.Larissa desabafa com Vanessa e revela que se apaixonou por Diego. Janaína encontra Raimundo, que anuncia que a chef de cozinha está na capa da Revista Famosos. Mercedes não gosta de saber que Janaína irá inaugurar um restaurante e promete que impedirá o sucesso da moça.

Quarta-feira, 03 de abril

Quinzinho não gosta de saber que Jerônimo propôs a Ticiano e Dandara a apresentação de um programa na PopTV. Vanessa cede ao suborno de Mercedes e conta que Larissa tem dúvidas em relação a Quinzinho. Diego comunica a Janaína que o alvará de seu restaurante não saiu.Jerônimo decide impedir que Mercedes prejudique Janaína. João sugere que a festa de inauguração do restaurante seja realizada com comida gratuita. Quinzinho mente para Dandara, afirmando que terminou com Larissa.Jerônimo entrega o alvará do restaurante para Janaína.

Quinta-feira, 04 de abril

Manuela descobre que Lidiane viajará para o Paraguai. Jofre inventa para Manu que Lidiane está doente. Jerônimo fica com raiva de Quinzinho por cancelar o programa de Ticiano e deduz que o motivo é Dandara. Vanessa convence Larissa a pensar melhor antes de terminar o namoro com Quinzinho.Manu e Kika decidem seguir Lidiane.Manu se surpreende ao reconhecer João entre os Tigres Siberianos.

Sexta-feira, 05 de abril

Madá aluga um espaço para sua loja esotérica perto do Baião de Dois e comenta com Dirce que não gosta de Raimundo.Vanessa entrega para Diego as anotações de Larissa sobre ele e tenta convencê-lo a terminar com a amiga. Larissa termina seu relacionamento com Quinzinho. Manu procura Jerônimo.

Sábado, 06 de abril

João termina o namoro com Moana. Murilo descobre a identidade dos Tigres Siberianos. Mercedes agradece a Vanessa, ao achar que Larissa e Quinzinho estão mais unidos por causa da influência da VJ. Lidiane conta a Jofre que, depois da recaída que teve com Patrick, ambos chegaram à conclusão de que não podem continuar juntos. Murilo divulga a identidade dos Tigres Siberianos em seu programa.

O sétimo guardião

Sábado, 30 de março

Sampaio humilha Valentina, que se desespera e pede ajuda a Murilo. Mirtes descobre uma carta de Marcos Paulo para Mattoso. Murilo alerta Olavo sobre os perigos de desafiar a fonte. Sampaio detona as bombas no reservatório de Serro Azul.

Segunda-feira, 1º de abril

Eurico manda João Inácio ir ao reservatório no alto da serra. Geandro e Júnior estranham as atitudes de Eurico. Machado afirma que o reservatório foi sabotado e avisa a Gabriel. Valentina descobre que foi enganada por Olavo. Gabriel confronta Olavo.

Terça-feira, 02 de abril

Valentina se desespera ao descobrir que seus bens foram bloqueados. Os guardiães temem que a Irmandade termine. Feliciano oferece sua casa para Valentina. Gabriel e Murilo pensam em uma solução para as ameaças de Olavo. Mattoso chantageia Marcos Paulo e Valentina. Eurico revela ao povo a existência da fonte.

Quarta-feira, 03 de abril

Guilherme revela a Stefânia que Mirtes é o Tarja Preta. Geandro se une a Aranha, Feliciano e Machado na porta do casarão. Laura pede que Sampaio tire a vida de Gabriel. Luz e Sóstenes procuram pistas sobre a filha de Neusa e Murilo. Nicolau lidera um ataque contra Machado. Sampaio atira em Gabriel.

Quinta-feira, 04 de abril

A multidão invade o casarão. Mirtes encontra a fonte. Judith entra em pânico ao ouvir os alarmes na fonte. Aranha leva Gabriel para o hospital. Judith não deixa os guardiães pegarem o livro da Irmandade. Gabriel é operado. Aranha avisa que Gabriel está em coma. Rita de Cássia encontra Machado sem vida na delegacia.

Sexta-feira, 05 de abril

Rita de Cássia culpa a Irmandade pela morte de Machado. Milu e Padre Ramiro avisam aos outros guardiães da morte de Machado. Judith conta aos guardiães que o livro da Irmandade sumiu. Sampaio é nomeado delegado interino de Serro Azul. Mirtes descobre que sua família sabe sobre o Tarja Preta. Murilo confronta Valentina ao encontrá-la ao lado da cama de Gabriel.

Sábado, 06 de abril

Valentina discute com Murilo. Luz teme que o assassino de Gabriel volte a atacar e fala com Júnior, que decide ir para o hospital com Geandro. Laura manda Sampaio terminar seu serviço contra Gabriel. Aranha decide se confessar com Padre Ramiro. Sampaio consegue se aproximar de Gabriel no hospital, mas é surpreendido com a chegada de Geandro e Júnior.