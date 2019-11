Resumo das novelas

Jô desmaia ao saber que a filha está presa

Esta semana as coisas ficarão mais quentes em “A Dona do Pedaço”. Jô será presa por Camilo e Yohana. Quando Maria da Paz souber da notícia, irá desmaiar.

A Dona do Pedaço

Sábado, 02 de novembro

Téo conta a Yohana que tem a prova de que Jô assassinou Jardel. Maria da Paz afirma que ajudará Régis. Yohana encontra o celular de Téo no estúdio. Ela procura a foto de Jô no celular do rapaz. Yohana e Camilo prendem Jô.

Segunda-feira, 04 de novembro

Enquanto Jô é levada por Camilo e Yohana, Wiliam foge. Chiclete avisa Evelina sobre a prisão de Jô. Álvoro divulga a prisão de Jô na internet. Jô confirma seus crimes a Amadeu. Maria da Paz desmaia ao saber da prisão de sua filha.

Terça-feira, 05 de novembro

Maria da Paz é levada para o hospital. Camilo revela que a polícia tem algo contra a vilã. Fabiana pede que Jô não a denuncie. Agno questiona Téo sobre a foto que incrimina Jô. Maria da Paz estranha quando Matilde fala sobre sua filha.

Quarta-feira, 06 de novembro

Josiane orienta Agno sobre como encontrar Wiliam. Jô fala com Agno sobre o documento que devolve a fábrica para Maria da Paz. Téo e Yoana se beijam. Amadeu tentará reduzir a pena de Jô.

Quinta-feira, 07 de novembro

Jô pede a Maria da Paz para mentir no julgamento. Régis desiste de jogar. Fabiana fica enfurecida com Agno. Jô pede para falar co Téo. Kim se surpreende ao saber que Vivi não tem mais cartão de crédito.

Sexta-feira, 08 de novembro

Amadeu desiste de defender Jô. Téo volta a fotografar. Abel pede Britney em casamento. Camilo avisa a Álvaro que Amadeu abandonou o caso de Jô. Ela conversa com seu novo advogado, Tibério.

Sábado, 09 de novembro

O advogado de Josiane afirma que ela pode ser inocentada se conseguir atenuar os depoimentos de Téo e Fabiana. Amadeu avisa a Maria da Paz que o julgamento da filha foi marcado. Fabiana dispensa a consultoria de Antero. Vivi leva Linda para fotografar no estúdio.

Bom Sucesso

Sábado, 02 de novembro

Alice conta para Paloma que brigou com Luan por causa de Waguinho. Ester vê Francisca e Ramon trocando beijos. Marcos convida Paloma para passar o fim de semana em Búzios. Alberto pergunta a Nana se é verdade que o filho eu que ela espera pode ser de Mário.

Segunda-feira, 04 de novembro

Paloma aceita o convite de Marcos. Os dois se beijam. Diogo ameaça Gisele depois que ela o impede de entrar em seu apartamento. Marcos leva Paloma para casa quando ela recebe a notícia de que a filha não está bem. Ramon vê Paloma saindo do carro de Marcos. Glória critica Paloma por não estar ao lado de Alice.

Terça-feira, 05 de novembro

Mário se sente traído quando descobre que Silvana não está mais cega. Marcos apresenta Yuri como o novo gerente financeiro da Editora. Gisele avisa a Diogo que não quer mais saber dele. Marcos questiona Paloma sobre seus sentimentos por ele.

Quarta-feira, 06 de novembro

Paloma confessa que gosta de Marcos, mas que não consegue confiar nele. Ela vê Ramon com Francisca. Marcos convence Nana a contratar Vera para o cargo de Marketing da Editora. Nana e Paloma decidem iniciar a coleção das roupas dos personagens clássicos pelo livro de Dom Juan.

Quinta-feira, 07 de novembro

Alberto fica fascinado ao ver Paloma e Nana trabalhando juntas. Paloma não acredita quando Marcos diz estar apaixonado por ela. Thaíssa avisa Léo que ele só receberá o dinheiro de Toshi depois que a japonesa conseguir o visto de permanência no Brasil.

Sexta-feira, 08 de novembro

Sofia filma Marcos resgatando Peter. Tonho não gosta de ver Waguinho ajudando Lulu. Alice estranha quando Ramon conta que está fazendo aula de dança com Francisca. Paloma beija Marcos.

Sábado, 09 de novembro

Tonho questiona Marcos sobre suas intenções com Paloma. Silvana lança uma campanha na internet para conseguir o perdão de Mário. O moço não gosta. Nana conta a Diogo que Eugênia não aceitou vender a coleção de Paloma em sua loja.

Éramos Seis

Sábado, 02 de novembro

Olga desmaia quando Zeca a vê vestida de noiva. Almeida se desespera ao acordar no quarto de Marion. Lola arruma o vestido de Olga. Almeida chega para o casamento.

Segunda-feira, 04 de novembro

Olga e Zeca se casam. Almeida beija Clotilde. Inês e Shirley vão para a Europa com João. Lola descobre que parte do dinheiro da prestação da casa sumiu. Alfredo confessa furtou o dinheiro. Carlos revela a Júlio como Alfredo ganhou seu dinheiro.

Terça-feira, 05 de novembro

Júlio repreende Alfredo. Lola critica Carlos por ter contado a verdade sobre Alfredo para o marido. Karine usa Soraia para se fazer de vítima. Assad tenta convencer Soraia a aceitar Karine.

Quarta-feira, 06 de novembro

Lola defende Júlio e repreende Carlos. Carlos tenta escrever uma carta para Inês. Lili sente ciúmes de Soraia com Julinho. Lúcio convida Alfredo para se reunir com seu grupo político. Marcelo faz uma foto com a família de Lola.

Quinta-feira, 07 de novembro

Alfredo conversa com Marion. Júlio pede para Afonso avisar Lola que ele não irá para casa. Lola sai com Isabel. Uma cigana diz coisas de Júlio para Lola. Júlio procura Marion no cabaré.

Sexta-feira, 08 de novembro

A parteira avalia a barriga de Olga, ela se irrita quando Zeca diz que chamou Justina para ficar em sua casa. Júlio e Alfredo discutem. Assad ameaça Soraia.

Sábado, 09 de novembro

Marion fica surpresa quando descobre que Júlio é pai de Alfredo. Almeida mente para justificar a ausência de Júlio. Alfredo e Júlio se enfrentam. Lola questiona Júlio sobre seu desentendimento com Alfredo.