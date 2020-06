Respirador fabricado no oeste com o apoio do PTI e Itaipu seguirá para validação na cidade de Recife

Um protótipo de respirador fabricado em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná, pela Indústria Schumacher (empresa de desenvolvimento e produção de válvulas pneumáticas), em parceria com a Fundação Parque Tecnológico Itaipu (PTI), será testado na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco (PE), onde os casos de covid-19 explodiram.

A testagem do ventilador pulmonar industrial faz parte de uma cooperação técnica de validação do equipamento. Se validado, ele poderá ser utilizado para ajudar no enfrentamento da doença no Recife. O aparelho, que faz a regulação e o controle da pressão e volume de ar comprimido e oxigênio, possui um controlador digital que executa a malha de controle do sistema.

O número de casos de covid-19 na capital pernambucana passou de 500. Em função disso, o município está em quarentena e tem tido dificuldades para obter respiradores. “O envio do protótipo é uma ação concreta dentro de uma série de medidas de excepcionalidade que estamos adotando para enfrentar a pandemia atual”, diz o coordenador do Grupo Estratégico da Covid-19 da Itaipu, coronel Jorge Aureo.

A validação, segundo o diretor técnico do PTI, Rafael Deitos, pode resolver um gargalo. Com a cooperação, haverá um ganho enorme tanto para o parque quanto para a Indústria Schumacher e, em especial, para a cidade de Recife.

O que é?

O equipamento faz a leitura dos sensores, atuando nas válvulas para obtenção do objetivo indicado e configurado no controlador digital. Conta com válvulas eletromecânicas para ajuste da pressão de expiração, fluxômetros para regulação da mistura de ar e oxigênio (blender), sensores para validação das pressões de inspiração/expiração e possibilidade de encaixe de filtros antiviral/antibacteriano.

Parceria

O projeto conta com produção nacional de mais de 70% dos componentes. Em menos de dois meses, a parceria resultou no desenvolvimento de três versões de protótipo. O foco principal é a melhoria de itens primordiais, como ajuste fino, controle ajustável com redundância, interface homem-máquina e atendimento de normas para testes certificados.

Validação passa por banca

Todos os protótipos passaram por testes de validação em bancada e ao vivo, acompanhados por comitê de ética devidamente constituído. O projeto conta com o acompanhamento de equipes médicas e técnicas das seguintes instituições: Centro de Oncologia de Cascavel (PR); Hospital Ministro Costa Cavalcanti (Foz do Iguaçu – PR); Hospital do Trabalhador (Curitiba – PR); e Hospital Municipal de Marechal Cândido Rondon (PR). O vídeo institucional do projeto pode ser acessado clicando aqui

Capacidade e alvo

A estimativa atual é que a Indústria Schumacher, parceira e desenvolvedora do projeto, tenha a capacidade para produzir as válvulas pneumáticas necessárias e montar até 20 ventiladores completos por dia. A alternativa segue as diretrizes e os esforços do governo federal no combate à pandemia.