Regionais de saúde recebem cloroquina para tratamento de 850 tratamentos

A Secretaria da Saúde do Paraná já fez a distribuição de 17 mil comprimidos do medicamento cloroquina para todas as Regionais de Saúde e 28 hospitais de referência. A quantidade é suficiente para 850 tratamentos. Nos próximos dias a Sesa deve receber do Ministério da Saúde mais 27 mil comprimidos.

Segundo orientações do Ministério da Saúde, a cloroquina pode ser usada em pacientes hospitalizados com infecções graves da Covid-19, como coadjuvante no tratamento clínico, desde que devidamente receitada e acompanhada por profissional médico.

“Como ainda não temos tratamento específico e eficaz até o momento, o Ministério da Saúde considerou a utilização da cloroquina em caráter temporário, de acordo com critério da equipe médica dos hospitais”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O secretário disse que a Sesa acompanha várias pesquisas e testes sobre a utilização de outras substâncias. “Logo a ciência mundial vai achar o caminho, e enquanto isso, não devemos utilizar medicamentos para a Covid-19 sem o protocolo clínico. Medicamento é uma coisa muito séria, é um risco de saúde pública. Como médico, sempre reafirmo que a diferença do veneno e do remédio é a dose, e por isso às vezes temos medicamentos que têm um certo significado, uma certa indicação mas também com os efeitos adversos. A cloroquina e a hidroxicloroquina têm esse caráter; podem provocar alguma alteração no ritmo cardíaco e daí a necessidade da prescrição médica e do acompanhamento”, disse o secretário.

Outros medicamentos – São vários medicamentos em teste no mundo e no Brasil para o tratamento da infecção por coronavírus. “Vários antirretrovirais da família dos medicamentos usados para o tratamento de equilíbrio do coquetel anti-HIV estão sendo pesquisados. Foi assim com a gripe H1N1 , que resultou na indicação do Tamiflu”, destacou Beto Preto.

“E, nesse caso do coronavírus eu insito, em algum momento e isso está próximo, vai existir um tratamento mais pacificado e aceito por todos. Até lá , reitero aqui todas as medidas que nós temos falado nos últimos meses de isolamento domiciliar, distanciamento social, etiqueta respiratória e higienização das mãos”, ressaltou.

Segundo Beto Preto, a orientação do governador Ratinho Junior é de trabalhar pela vida. “Nós trabalhamos todos os dias para poupar vidas”, afirmou Beto Preto.

“Estamos ampliando o número de leitos de UTIs e de enfermaria em todo o Estado, fazendo o trabalho em toda rede e para que isso possa continuar seguindo com resultados positivos, precisamos contar com a colaboração da população. Quero insistir na importância do isolamento, sempre com muito respeito e carinho por todos os paranaenses”.