Redução no estoque de sangue preocupa a Sesa

A Secretaria da Saúde do Paraná, por meio do Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná), orienta o público jovem e adulto para que faça sua doação de sangue antes de buscar a unidade de saúde para a imunização contra o sarampo e a febre amarela.

É que depois de receber as doses das vacinas é preciso cumprir um intervalo de 30 dias sem doar sangue.

“Registramos uma queda nas doações junto ao Hemepar e por isso ressaltamos esta informação; os dois atos – o de se vacinar e o da doação – são fundamentais para a saúde e para a vida; então a necessidade do doador ajustar as duas importantes ações; é imprescindível estar imunizado e a doação é uma das maiores demonstrações de amor ao próximo”, explica o secretário da Saúde, Beto Preto.

Desde o mês passado o Hemocentro (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná) vem registrando queda no número de doadores e a consequente redução do estoque de sangue e hemocomponentes.

Segundo a diretora do Hemepar, Liana Labres de Souza, no período de férias e de “pós-férias” é normal haver esta queda, mas neste ano vem sendo acentuada.

“E estamos com muitas demandas, principalmente envolvendo pacientes com dengue, que desenvolvem para processos hemorrágicos e que estão necessitando do uso concentrado de plaquetas”, disse Liana de Souza.

Estoque – Como exemplo, a diretora do Hemepar destacou que nesta semana o Hemepar está com apenas 5 bolsas de plaquetas enquanto que o normal é ter em estoque cerca de 19. “São necessárias 10 doações para uma bolsa/dose de plaqueta por aférese, processo que retira uma única célula do sangue total, usada em pacientes com sangramento devido à doenças como leucemia e anemia”.

Outro exemplo; normalmente são recebidos em média 120 doadores/dia, nesta semana a média foi em torno de 70.

“Ainda não temos falta de sangue, mas estamos preocupados com a situação. Nosso apelo é para que o doador compareça, que um dos nossos 22 pontos de coleta no estado”, compementou Liana de Souza.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná é responsável pela coleta, armazenamento, processamento e distribuição de sangue para 385 hospitais públicos, privados e filantrópicos do Paraná.