Receita Federal apreende R$ 188 milhões em mercadorias no Paraná no 1º trimestre de 2020

Foz do Iguaçu – A Receita Federal apreendeu R$ 188 milhões em mercadorias no Paraná no primeiro trimestre de 2020. O resultado é 36% maior do que o registrado nos três primeiros meses de 2019.

As apreensões de cigarros falsificados ou contrabandeados representam o maior valor dentre as mercadorias apreendidas. No total, foram retidos R$ 92,6 milhões em cigarros, 49,3% do valor total das apreensões. A maior parte dessas apreensões aconteceu na região da Tríplice Fronteira.

Outros itens que tiveram quantidades significativas de apreensões foram eletroeletrônicos (R$ 31,5 milhões), itens de informática (R$ 14 milhões) e veículos, aeronaves e embarcações (R$ 8,9 milhões).

As apreensões que ocorreram no Estado responderam por 24,5% do total de apreensões do Brasil, que somaram R$ 765 milhões. São ações realizadas pela Receita Federal em vigilância e repressão e nas análises de importações e exportações submetidas ao despacho aduaneiro. O objetivo é proteger a indústria nacional e evitar a concorrência desleal, além de impedir a entrada no País de produtos lesivos à sociedade.