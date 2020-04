Raio mata 15 cabeças de gado no sul do Paraná

Um raio matou cerca de 15 cabeças de gado durante um temporal no município de Porto Barreiro a cerca de 17 km de Laranjeiras do Sul. A reportagem é do Portal Tri.

O mal tempo durante a madrugada de terça-feira (14) acabou dando um prejuízo de cerca de R$ 30 mil ao agricultor Elvino Bortoluzzi.

O fato aconteceu em uma propriedade localizada em Porto Santana interior do município de Porto Barreiro. Os animais morreram amontoados embaixo de uma árvore. Foi necessário o apoio de um trator para remover os animais do meio do pasto.

