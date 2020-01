Que tipos de problemas ou quais situações podemos constelar?

A Constelação Sistêmica é um recurso de apoio à vida e pode ser utilizado em muitos contextos.

Atualmente, as constelações já estão sendo utilizados na pedagogia, nas empresas e nas organizações, no direito, na saúde e em tantos outros contextos.

No Brasil, temos um movimento muito amplo com o Conhecimento Sistêmico com formações oferecidas por universidades e reconhecidas pelo MEC. Nas áreas da terapia, da pedagogia e do direito.

A Constelação Sistêmica Familiar é um método eficaz que vem trazendo soluções inovadoras e simples, restaura o respeito, o amor e a ordem, permitindo que o amor flua novamente entre os membros do Sistema Familiar. Ela olha com amor para o que está motivando um problema, consegue identificar o que está oculto…

Algumas vezes experimentamos histórias que se repetem, ou tristezas, dificuldades nos relacionamentos, problemas financeiros, problemas de saúde, conflitos, entre outros. Muitos desses conflitos ocorrem quando incorporamos o destino de outra pessoa de nossa própria família e quanto a isso não podemos escolher, nós somos escolhidos para servir ao sistema ao qual pertencemos, mesmo sem estarmos conscientes disso. Isso nos faz repetir o destino dos membros familiares que foram excluídos, esquecidos ou não reconhecidos no lugar a que pertenciam.

Podemos constelar problemas que nos tiram a paz, que nos fazem sofrer. Exemplos: doenças, sintomas, relacionamento amoroso, relacionamento com você mesmo, relacionamentos com filhos, dificuldades com pai, mãe ou irmãos, famílias mosaico (muito importante organizar o lugar de cada um), situações financeiras difíceis, dinheiro, prosperidade, trabalho/profissão, escolha de profissão, perdas, luto, vícios, problemas com perda ou ganho de peso, obesidade, distúrbios alimentares, emoções que estão desalinhadas como tristeza, ansiedade, traumas… ou qualquer tema que lhe traz desconforto ou sofrimento.

Cada um pode avaliar a própria questão. Recomendo que, ao avaliar, perceba se tomou todas as ações possíveis. Por exemplo: a pessoa tem enxaqueca. Quais ações já tomou? Foi ao médico ou ao neurologista? Fez tratamento? Usou algum recurso? Teve melhoras e depois teve recidivas, a dor vai e depois volta?

Quando se trata de um sintoma físico, é necessária uma intervenção médica. A constelação vem para auxiliar a solução, para ampliar o olhar e para que a pessoa consiga ver luz e dar um próximo passo.

Um sintoma sempre vem para trazer algo importante. Por isso precisa ser visto dessa maneira. Ao reconhecermos que tem algo importante que vem junto, a resistência diminui, podemos tratar com a intervenção médica necessária e também podemos constelar para identificar o que foi violado no passado (seu ou do seu sistema) que está pedindo para ser visto.

Muitas vezes nos acostumamos com um sintoma, com uma dor ou com um relacionamento ruim. Entramos numa rotina e numa zona de conforto e não temos a motivação necessária para nos mover na mudança… temos também “ganhos secundários” que nos mantêm num comportamento disfuncional! Você já pensou nisso? O que você “ganha” quando mantém um sintoma, ou um casamento que não tem sentido algum? Se isso faz sentido pra você, nesse caso você precisa tomar a própria vida. Precisa se dar uma chance de viver de maneira mais alegre. Mais funcional.

A constelação vem para contribuir com soluções. Vem para agregar e não para separar. Uma intervenção sistêmica contribui para a saúde, para a felicidade e para o sucesso.

Outro exemplo de situações que podem ser consteladas são situações de repetições de perdas, por exemplo, perdas financeiras. Se no contexto familiar é comum perder, pode-se olhar o que motiva as perdas através de uma constelação.

Quais são os problemas que existem na sua família? Na sua casa ou com você?

O que você gostaria que melhorasse e que, por mais que você se esforce, não funciona?

Saia do padrão! Decida por sua felicidade! Só você pode fazer isso e nós estamos aqui para te ajudar!!!

Traga suas dúvidas! Pergunte!

Tudo pode melhorar, sempre!!!

Por Graciele Reimann Gatto