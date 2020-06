Que tal uma receita diferente para o seu fim de semana? Aprenda a fazer batata gratinada com alho

INGREDIENTES

3 batatas grandes

1 copo de requeijão

100 g de creme de leite

1/2 maço de cebolinha picada

4 azeitonas verdes picadas

60 g de queijo mussarela

3 dentes de alho picado

Sal a gosto

Orégano a gosto

2 colheres (chá) de páprica picante

Parmesão a gosto

MODO DE PREPARO:

Corte as batatas em rodelas finas;

Cozinhe 10 minutos em uma panela com água, retire e reserve;

Em um recipiente junte o resto dos ingredientes, menos o parmesão;

Unte uma forma com manteiga e acomode as batatas no fundo da forma e coloque a mistura por cima com cuidado;

Finalize com o parmesão ralado;

Leve ao forno até gratinar ou por pelo menos 30 minutos.