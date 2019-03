Qualidade sob suspeita: Câmara quer fazer a própria análise da água

Cascavel – Tramita na Câmara de Vereadores de Cascavel pedido de previsão orçamentária para que possa encomendar exames laboratoriais paralelos para analisar da qualidade da água no Município. Para o vereador Celso Dal Molin, um dos entusiastas da proposta, o objetivo é ter dinheiro para custear análises da qualidade de rios e pontos de captação e até mesmo do lençol freático. Cada análise mais ampla e detalhada pode custar até R$ 700.

O documento, que estava em elaboração ontem, tem como motivação a tentativa de descobrir o que está causando o surto de diarreia aguda em Cascavel desde dezembro.

Já foram atendidos na rede pública de saúde 7 mil pessoas com a doença, mais de 700 delas somente na última passada. Dal Molin reconhece que a situação é bastante delicada e que neste Dia Mundial da Água, celebrado hoje (22), Cascavel convive com a evidência que se arrasta por três meses de água contaminada sem que ninguém assuma.

O parlamentar cita ainda o registro do surto em Corbélia e em Santa Tereza do Oeste após recebimento de água de Cascavel por meio de caminhão-pipa.

Dal Molin alerta ainda para outro problema: Cascavel não tem um plano B caso necessite de abastecimento paralelo.

Mais vigilância

Outro ponto destacado por ele diz repeito ao projeto de lei aprovado nesta semana que amplia a vigilância dos recursos hídricos do Município. Algo que pode ser comemorado. Projeto de autoria do vereador Paulo Porto (PCdoB) prevê maior vigilância, propondo uma varredura na qualidade da água de minas e fontes a cada dois anos.

Além disso, deve sair do papel uma catalogação de todas as fontes no Município. Hoje se fala na existência de 1,3 mil delas, mas se admite que o número possa ser maior.

Lençol freático

Celso Dal Molin afirma ainda que outra preocupação diz respeito à contaminação do lençol freático, pois não se sabe como estão os exames da água dos poços artesianos. “Um poço artesiano pode estar contaminado também. Que tipos de exames são feitos nesses condomínios para atestar a qualidade da água? Precisam ser detalhados, mas quantos condomínios e prédios têm poços?”

Reportagem: Juliet Manfrin

