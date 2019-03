Projeto Praticar inicia as atividades

O projeto está no seu terceiro ano de realização e conta com a participação de crianças e adolescentes das escolas de Marechal Candido Rondon.

De acordo com o professor Arestides Pereira da Silva Júnior (coordenador do projeto), o objetivo da ação é possibilitar aos acadêmicos do curso de Educação Física – Licenciatura uma oportunidade de fortalecer sua prática pedagógica na formação docente, por meio da atuação em um projeto de cunho educativo e social, com aulas de Educação Física no contraturno escolar.

Para os alunos da Educação Básica (participantes do projeto), além de oferecer um leque amplo de prática corporais, o projeto visa combater o sedentarismo, bem como prevenir o sobrepeso e a obesidade nos adolescentes do Município.

De acordo com a acadêmica Gabriela Dalpissol Doebber (monitora e bolsista do projeto), “a participação no projeto auxilia na formação acadêmica e profissional dos estudantes de Educação Física. É possível perceber a nossa evolução, conforme o passar das aulas percebe-se que há uma maior facilidade na elaboração e desenvolvimento das aulas”.

As atividades realizadas procuram valorizar a educação para a saúde, por meio dos conhecimentos adquiridos, das práticas realizadas e das reflexões sobre as ações do projeto. As modalidades realizadas são as seguintes: Esportes de Invasão (Basquetebol – Futebol – Futsal – Handebol – Ultimate Frisbee); Esportes de marca e com rede divisória ou muro/parede de rebote (Badminton – Peteca – Tênis de Campo – Tênis de Mesa – Voleibol – Atletismo); Ginástica; Dança; Atividades Circenses; Lutas; Capoeira e Práticas Corporais de Aventura.

A proposta é destinada a crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos que estejam matriculados do 4º ao 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas do Município.

As aulas acontecem no Complexo Poliesportivo Elói Lohmann da Unioeste (ginásio de esportes, quadra externa, pista de atletismo, quadra de areia, campo de futebol e tatame), nas terças e quintas-feiras, das 15h às 17h.

O projeto é gratuito com vagas limitadas. As inscrições vão até o fim de março e para participar o interessado deverá ir ao Complexo Poliesportivo no dia e horário do projeto.