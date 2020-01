Produção da usina de Itaipu em 2019 daria para abastecer o mundo todo por um dia e seis horas

Em um ano hidrológico difícil, com poucas chuvas, a usina de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, produziu em 2019 um total de 79.444.510 megawatts-hora (MWh). Essa energia seria suficiente para abastecer o mundo por um dia e seis horas; o Brasil, por dois meses e um dia; o Paraguai, por cinco anos, sete meses e cinco dias; a Alemanha, por um mês e 19 dias; o Estado de São Paulo, por sete meses e dez dias; a cidade de São Paulo, por dois anos, dez meses e 22 dias; Curitiba, por 17 anos, sete meses e 22 dias; e Foz do Iguaçu, por 140 anos, quatro meses e sete dias.

Mesmo com a estiagem, a usina conseguiu uma produtividade recorde, com 1,0794MWmed/m³/s. Esse indicador estabelece a relação entre a quantidade de energia gerada com a vazão turbinada (o volume de água que passou pelas unidades geradoras, medido em metros cúbicos por segundo). Foi o melhor resultado em 35 anos de operação da usina.

Outro indicador importante é o FDO (Fator de disponibilidade de unidades geradoras), que indica o percentual de tempo em que as unidades geradoras estavam prontas para atender as demandas dos sistemas elétricos do Brasil e do Paraguai. Em 2019, esse índice foi de 97,55% – novo recorde de disponibilidade de Itaipu, superando o recorde anterior que foi obtido em 2018.

“O aperfeiçoamento do trabalho binacional das nossas equipes nos tem permitido maior sinergia, colhendo resultados de produtividade e disponibilidade, como os verificados, o que tem maior valor ainda quando nos deparamos com um ano seco como 2019”, afirmou o diretor técnico de Itaipu, Celso Torino. Para 2020, a expectativa é de mais chuva, mais produção e o incremento nos investimentos em projetos estruturantes na região.

Diretor-geral acompanha turno de Ano-Novo

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, acompanhou as equipes de turno que passaram o Ano-Novo na usina, na noite desta terça-feira (31). Ele chegou à empresa por volta das 22h, acompanhado do superintendente de Operação de Itaipu, Jose Benedito Mota Junior, e gerentes da Operação e Manutenção.

Silva e Luna comemorou a chegada de 2020 com as equipes da Segurança Empresarial, dos bombeiros, enfermeiros e área técnica. Segundo ele, a visita foi uma forma de reconhecer e homenagear os profissionais que ajudam Itaipu ser referência em eficiência, produtividade e bom relacionamento com a região.

Foi a primeira vez que um diretor-geral passou a data com empregados em escala especial de final de ano. “É muito gratificante ver nossa gente trabalhando na ‘noite da virada’. Todos felizes e vibrando; todos conscientes da importância dos seus trabalhos para (naquele momento) as celebrações das festas no Brasil e no Paraguai; todos longe da família, mas se sentindo no seio de uma grande família”, afirmou. “É realmente muito honroso fazer parte desse time.”