Procon de Cascavel realiza trabalho interno para atendimento à população

“Todos os dias, nossos servidores e estagiários, que trabalham internamente, sempre respeitando as normas de segurança estabelecidas pelo Ministério da saúde, recebem inúmeras reclamações consumeristas sejam de bancos, telefonia, empresas publicas, prestadoras de serviços e comércio varejista , que são orientadas pelos atendentes via telefone. Em muitos casos , constatamos a inexistência do problema. Ainda assim, orientamos a população que pode continuar ligando para o Procon ou para a Ouvidoria do Município que estaremos a postos, para atender a todas as reclamações, e em caso de abuso, o Procon tomará as medidas cabíveis”, explicou o coordenador do Procon, Otto Reis.

Em relação a comercialização de álcool gel, Otto Reis explicou ainda que “em 70 farmácias de Cascavel encontramos álcool gel em 30 delas e com preços dentro do estabelecido pelo mercado. Mas continuamos atentos para evitar qualquer tipo de abuso contra os consumidores”.

Sobre as máscaras cirúrgicas , o coordenador do Procon explicou que o produto está em falta as farmácias. “Não estamos encontrando nas farmácias locais o produto disponível para aquisição dos consumidores até a presente data. Ainda não foi possível fazer um balanço dos atendimentos, o que deverá ocorrer, ao final deste trabalho de enfrentamento do Coronavírus, quando as atividades do Procon voltarem ao normal”, concluiu.