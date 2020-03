Problemas Renais têm maior incidência nos meses de Calor

Os cálculos ou pedras das vias urinárias acometem cerca de 15 % da população mundial. Ocorrem mais comumente em países quentes, como o Brasil, e com a chegada do verão o número de visitas em unidades de pronto atendimento aumenta em cerca de 20-30%. A falta de hidratação adequada é um fator complicador.

Formados nos rins , os cálculos renais são formações sólidas de sais minerais e outras substâncias que se cristalizam. Também chamados de litíase urinária, nefrolitíase ou urolitíase. Vários são os fatores envolvidos na formação de cálculos urinários. Predisposição genética e influências ambientais, como o calor excessivo, são levadas em consideração.

As alterações metabólicas, como a excreção excessiva de cálcio, ácido úrico e oxalato, ou reduzida de citrato e magnésio na urina, são responsáveis pela da formação dos cálculos urinários.

Infecção urinária também está relacionada com a formação de alguns tipos de cálculos urinários.

Alguns medicamentos, como, indinavir e topiramato, aumentam as chances de formação de cálculos urinários.

No Geral , causam dor quando saem do rim e descem na direção da bexiga , por um órgão estreito e longo chamado ureter. Lá, mesmo que milimétricos , os cálculos podem obstruir o rim, impedindo a passagem da urina, causando dilatação do sistema urinario, originando a crise de dor.

Em crise, as pessoas podem apresentar sangue na urina e dor lombar muito forte, a chamada cólica renal. Outros sintomas comuns sao dor na uretra ou aumento no número de micções , além de náuseas, vômitos, dor abdominal, anorexia e mal estar , por vezes , acompanhado de febre (Fator de pior gravidade).

Beber água em abundância , diminuir a quantidade de sal e proteína da dieta são as grandes ações preventivas.

Pra quem já teve um episódio de cólica renal, a chance de ter novamente nos próximos 10 anos é de 50%!!

– O principal procedimento hoje são as cirurgias em cálculos renais são feitas com Laser, minimamente invasiva, feita através da uretra, sem cortes e com muita redução de dor.