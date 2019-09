Primavera chegou; que tal colorir seu jardim?

A estação das flores já chegou e te convida a dar aquela organizada no jardim, e até mesmo na decoração do lar ou do local de trabalho. Para te ajudar na escolha das plantas, o Lions Clube de Cascavel realiza a 2ª Expoverde, uma feira que oferece desde flores ornamentais até mudas de árvores frutíferas.

Quem passar pela feira encontrará orquídeas, rosas, samambaias, tulipas… A grana está curta? Não tem problema. Há opções a partir de R$ 4.

Além de deixar sua casa mais linda, você ainda estará promovendo o bem. É que todo dinheiro arrecadado será destinado a uma entidade beneficente. De acordo com a voluntária Ilze Santos, os membros do clube farão a escolha logo após a feira.

A feira começou ontem e segue até sábado, sempre das 9h às 22h, e, no domingo, das 9h às 18h.

A Expoverde ocorre na sede do Lions Clube, que fica na Rua Riachuelo, 666, bem perto da 15ª SDP (Subdivisão Policial de Cascavel).

Outros produtos

Além de flores e mudas, quem passar pela Expoverde encontrará artesanatos, doces caseiros, produtos corporais veganos, vasos para flores, venda de colchões e panelas.

Lions Clube

Os voluntários do Lions Clube também trabalham com crianças que precisam de óculos e cujos pais não conseguem arcar com o custo. “Nós vamos às escolas municipais e conversamos com os responsáveis por testes rápidos de visão e então custeamos a consulta e os óculos”, explica a voluntária Ilze Santos.

Para manter a sede do Lions Clube e os trabalhos sociais realizados pelos voluntários, a sede é alugada para festas e eventos diversos inclusive para quem não faz parte do clube. Para tirar dúvidas sobre valores e datas disponíveis basta entrar em contato com Ilze Santos, pelo telefone (45) 99822-3355.