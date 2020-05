PRF promove leilão de 79 veículos em Foz do Iguaçu, exclusivamente, “online”

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está realizando um leilão exclusivamente online de 79 veículos que foram apreendidos em Foz do Iguaçu, com 30 motos conservadas e têm condições de serem usados. No site alguns lotes já podem ter lances ofertados. Quem tiver interesse em participar do leilão, deve fazer o cadastro no site.

Os veículos restantes serão negociados como sucatas, para reaproveitamento de peças e partes metálicas. Entre os itens classificados como sucata estão veículos de origem estrangeira. Os lances mínimos variam de R$ 50 a R$ 5 mil

Os compradores que quiserem comparecer a delegacia da PRF, poderão comparecer nos dias 6,7,8 de maio nos horários das 8h as 12h ou das 13h às 16h