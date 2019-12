PRF prende quatro pessoas por tráfico de drogas no oeste

Neste domingo (22), por volta das 18h, durante ronda ostensiva na área rural comumente utilizada para desviar da fiscalização policial na Unidade Operacional de Céu Azul (BR277 KM642), os policiais abordaram um Chevrolet/Onix.

Os dois ocupantes demonstraram nervosismo com a presença dos agentes e não souberam explicar o motivo de estarem transitando fora da rodovia.

Instantes depois, um veículo Renault/Logan passou pelo local, também com dois ocupantes, sendo abordado pela equipe. Em consulta aos sistemas e caracteres de identificação veicular, constatou-se que o automóvel ostentava placas falsas, e em seu porta-malas foram encontrados 114 tabletes de substância análoga à maconha que totalizaram 81 quilos, além de outros pares de placas falsas.

Ao ser inquirida, a passageira do Renault/Logan afirmou que ela e os demais envolvidos vieram do Rio Grande do Sul há dois dias, que na última noite seu esposo e o passageiro do Chevrolet/Onix saíram com o primeiro veículo retornando horas depois, não sabendo informar onde teriam ido buscar a droga.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos quatro indivíduos, sendo encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Matelândia para os procedimentos legais cabíveis, acompanhados da droga e dos dois veículos, um utilizado para o tráfico de drogas e o outro como batedor.