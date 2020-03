PRF prende motociclista com sacola de maconha entre as pernas no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na manhã desta quarta-feira (11) um motociclista que transportava 26,3 quilos de maconha em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná.

Parte da droga estava em um saco plástico, entre as pernas do condutor da motocicleta. O restante, sob o banco. No total, foram apreendidos 35 tabletes.

Por volta de 9h40, os agentes avistaram a motocicleta, em uma estrada local, paralela à BR-277, nas imediações da unidade operacional da PRF.

Ao receber ordem de parada, o homem, de 27 anos, tentou fugir pela contramão da rodovia. Após um quilômetro de fuga, ele perdeu o controle da direção, sofreu uma queda e começou a correr a pé, mas logo foi alcançado pelos policiais rodoviários federais.

Sem carteira de habilitação, o preso disse que pegou a droga em Foz do Iguaçu (PR) e que pretendia levá-la para Santa Terezinha de Itaipu. A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Civil em Foz do Iguaçu.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

Celulares em painel de carro

Cerca de meia hora depois, também na unidade de Santa Terezinha de Itaipu, agentes da PRF apreenderam cerca de 70 aparelhos de telefonia celular escondidos no painel de um automóvel Volkswagen Logus.

Caracterizado o crime de descaminho (importação de produtos sem o pagamento dos respectivos tributos), a PRF encaminhou o carro, as mercadorias e o motorista para a unidade da Receita Federal em Foz do Iguaçu.

A pena prevista para o descaminho varia de um a quatro anos de prisão.