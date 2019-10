PRF liberta refém e recupera carga de meio milhão de reais

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) conseguiu prender um assaltante, libertar refém e recuperar carga na madrugada desta quinta-feira (17) na divisa entre Paraná e São Paulo.

Por volta das 4h, a PRF foi acionada por uma empresa de rastreamento, para verificar um roubo num veículo monitorado, em Campina Grande do Sul (PR), na BR-116. Em deslocamento, a equipe encontrou um caminhão abandonado em uma estrada vicinal. O motorista estava escondido na cabine.

Segundo o motorista, ele foi abordado ainda no estado de São Paulo, em um congestionamento provocado pelos criminosos. Um dos assaltantes adentrou na cabine portando uma pistola e assumiu o volante, dirigindo-se ao estado do Paraná, estacionando o caminhão na estrada vicinal. Neste local, enquanto um dos criminosos ficava com ele, outros realizavam a abertura do baú e a retirada das mercadorias, de calçados diversos.

Durante a presença da PRF no local, um Fiat Palio adentrou na estrada vicinal, mas vendo os policiais deu ré e saiu, sendo perseguido. Ao ser abordado, o motorista e o passageiro desembarcaram e fugiram. O motorista, de 29 anos, foi detido, mas o passageiro conseguiu fugir, não sendo localizado. O homem disse que foi até o local para levar o restante da mercadoria, avaliada em 468.802,60.

Segundo a seguradora, cerca de R$ 20 mil foram roubados, num total de 40 caixas.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Campina Grande do Sul para o registro do crime de roubo de carga.