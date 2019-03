PRF encontra droga em fundo falso de automóvel

Em frente a Unidade Operacional da PRF em Santa Terezinha de Itaipu (BR 277, KM 714), durante ações de combate ao crime nesta segunda-feira (18), foi abordado o veículo Gm/Zafira 2.0 16v, cor prata e placa IKB3G73.

Diante do nervosismo excessivo do condutor, a equipe policial deu início a uma fiscalização minuciosa no automóvel, encontrando em compartimento oculto sob os bancos traseiros, diversos tabletes de uma substância análoga ao Haxixe.

Além disso, foram encontrados também grande quantidade da droga no interior do estepe, totalizando 43Kg.

Questionado pelos policiais, o condutor informou que levaria o entorpecente até Guarapuava.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Tráfico de drogas.

Condutor, veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu.

Enquadramento(s): tráfico de drogas.

A pena para o crime de tráfico de drogas é de 05 a 15 anos de reclusão e multa.