PRF começa a usar 26 viaturas blindadas no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fez na manhã desta segunda-feira (2) a entrega oficial de 26 novas viaturas blindadas em Curitiba. O investimento total ultrapassa R$ 4,6 milhões, o que inclui aquisição, caracterização e blindagem dos veículos.

As viaturas, modelo Equinox da fabricante Chevrolet, serão utilizadas em todas as regiões do Paraná. O utilitário esportivo tem motor turbo 2.0 e 262 cavalos de potência.

Os recursos têm origem na verba de aparelhamento das concessões de rodovias gerenciadas pelas empresas Ecovia, Ecocataratas, Econorte, Rodonorte e Viapar. A aquisição foi viabilizada através de um convênio entre o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Paraná e a superintendência estadual da PRF.

Participaram da cerimônia, entre outras autoridades, o vice-governador Darci Piana; o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; o diretor-geral da PRF, Adriano Furtado; e o superintendente regional da PRF no estado, Ismael de Oliveira.

Além das 26 viaturas blindadas, a PRF recebeu da Receita Federal um ônibus que será usado no Rio de Janeiro, em ações de educação para o trânsito. Apreendido, o ônibus foi confiscado de um contrabandista.

Duas novas delegacias

Durante o evento, a PRF fez ainda o anúncio oficial de criação de duas novas delegacias regionais no estado, uma delas em Maringá e a outra em Guarapuava. A estrutura inicial das duas novas delegacias deve começar a funcionar no início de 2020.

Maringá e Guarapuava estão entre as principais cidades do estado. Com o anúncio, a Polícia Rodoviária Federal passará a ter representação institucional em ambas.

Após a mudança, o total de delegacias da PRF no estado passará de sete para nove. E a PRF terá melhores condições para equilibrar o trabalho entre as diferentes regiões do Paraná, gerenciar suas atividades e oferecer um serviço de ainda mais qualidade à população.