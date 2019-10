PRF apreende grande quantidade de maconha em caminhão-tanque no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu grande quantidade de maconha na tarde deste domingo (13) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná.

A droga era transportada em um caminhão-tanque com placas paraguaias, abordado na BR-277.

O motorista abordado, de 36 anos e nacionalidade paraguaia, disse inicialmente que iria até Araucária, na Grande Curitiba, para realizar manutenção no veículo.

Não satisfeita com as respostas do motorista, a equipe da PRF resolveu vistoriar o tanque, quando acabou por identificar a presença de fardos suspeitos em seu interior.

Com o apoio do Corpo de bombeiros e uso de ferramentas especiais, a lataria do caminhão-tanque foi aberta e os fardos de maconha identificados.

Neste momento os fardos ainda estão sendo retirados do veículo. A PRF encaminhará o condutor, o veículo e a droga para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para as providências cabíveis.