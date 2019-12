PRF apreende crack e cocaína escondidos em carro no oeste do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10,5 quilos de cocaína e 17,4 quilos de crack na tarde desta quinta-feira (5) em São Miguel do Iguaçu, na região oeste do Paraná.

As drogas estavam escondidas nas lataria de um automóvel Chevrolet Celta, abordado na BR-277. Os agentes da PRF desconfiaram do motorista, de 28 anos de idade, e resolveram fazer uma fiscalização minuciosa do carro.

Os tabletes estavam escondidos sob a forração do veículo, nas laterais traseiras. Aos policiais rodoviários federais, o homem preso disse que saiu de Foz do Iguaçu (PR) e que levaria os entorpecentes para o Rio Grande do Sul. Ele alegou desconhecer a cidade de destino da carga ilícita.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em São Miguel do Iguaçu. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

A apreensão ocorreu no contexto das operações Muralha e Hórus, que reúnem mais de uma dezena de órgãos federais e estaduais na região oeste do estado. O objetivo comum dessas iniciativas é fortalecer, através de ações integradas, o controle e a repressão a crimes típicos das regiões de fronteira, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.