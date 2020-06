Prefeitura de Cascavel não terá expediente no feriado de Corpus Christi e na sexta-feira

Por conta do feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (11) e o ponto facultativo de sexta-feira (12) – decreto que será publicado na edição de amanhã do Diário Oficial-, a Prefeitura e demais repartições do Município não terão expediente nos dias 11 e 12 de junho. A definição consta ainda no decreto publicado no dia 24 de janeiro, que estabelece os feriados ao longo do ano de 2020. A decisão está prevista no artigo 249 da Lei Municipal 2.215/1991 (Estatuto do Servidor).

O atendimento volta à normalidade na segunda-feira (15). Os serviços essenciais e de urgência e de emergência, contudo, funcionarão normalmente ou em sistema de plantão, conforme o abre e fecha abaixo:

Saúde – emergências/urgências

Os serviços de urgência e de emergência (Siate, Samu, UPAs Brasília, Veneza e Tancredo) terão atendimento ininterrupto.

O Call Center 3096-9090 continuará com atendimento ininterrupto das 7h às 22h.

No entanto, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família) estarão fechadas na quinta e na sexta-feira. Os atendimentos, via agendamento, retornam na segunda-feira.



Saúde – Assistência Farmacêutica

As três farmácias básicas atenderão normalmente em ambas as datas:

Farmácia Básica I: 13h às 19h

Farmácia Básica II: 7h às 13h

Farmácia Básica III: 13h às 19h

Vigilância em Saúde e demais plantões

Haverá plantão na Vigilância Epidemiológica (Viep) pelo telefone 98431-6339 – 24h.

Na Vigilância Sanitária (Visa) pelo telefone 98431-6358 24h e na Vigilância Ambiental (Visam) pelo telefone 98804-7211 das 7h às 19h.

Educação

Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil seguem com as aulas suspensas por conta das ações de enfrentamento ao novo coronavírus.



Assistência Social

Na Assistência Social terão atendimentos ininterruptos os serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, como Unidade de Acolhimento Institucional para Adolescentes, as Residências Inclusivas, a Casa POP, o Centro POP e o Abrigo de Mulheres.

O Serviço de Abordagem e o Família Acolhedora atenderão em regime de sobreaviso pelos telefones 98431-6376 e 98433-6080, respectivamente.

Os Conselhos Tutelares atenderão em regime de plantão pelos telefones 99972-0662 (Leste), 98431-6353 (Oeste) e 98813-5799 (Sul).

Já os serviços de Proteção Social Básica, entre eles os Cras, Eurecas, Centro da Juventude, CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado) Cadastro Único e Inclusão Produtiva, assim como os de Proteção Social de Média Complexidade, como os Creas, ficarão fechados.

O Restaurante Popular estará fechado nos dias 11 e 12 e reabrirá normalmente os atendimentos na segunda-feira.

Cettrans/Transitar

Não haverá expediente administrativo na Cettrans/Transitar na quinta-feira (11) e sexta-feira (12), voltando às atividades na segunda-feira (15).

O EstaR (Estacionamento Regulamentado) fecha na quinta (11) e tem expediente normal na sexta-feira (12) e no sábado (13).

O SOT (Setor de Operações de Trânsito) trabalha com escala normal para agentes de trânsito durante todo o feriadão.

O Transporte Coletivo Urbano, conforme prevê o decreto municipal, só não circula no feriado (11) e no domingo (14), tendo o atendimento mantido na sexta-feira (12) e no sábado (13) conforme as tabelas especiais em vigor.