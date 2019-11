Por que o Cruzeiro luta para não ser rebaixado em 2019?

No último jogo o time cruzeirense só empatou com o já rebaixado Avaí - Foto:Cruzeiro

Quando observa-se as Notícias do Cruzeiro no ano de 2019, parece que estamos falando de um outro clube e não um dos maiores clubes do país.

O Cruzeiro pertence a um seleto grupo de clubes grandes que nunca foram rebaixados para a série B do Campeonato Brasileiro (inclui-se nesse grupo Flamengo, São Paulo, Santos e Internacional).

Porém, em 2019, na atualidade, a chance do Cruzeiro disputar a série B em 2020 é de 20%, uma porcentagem muito alta.

Vamos ver os principais motivos que levaram o clube a essa situação.

1 – Descontrole financeiro

O clube acumula uma dívida severa e mediante a má administração, com inquéritos policiais sendo abertos para investigar falsificação ideológica e outros crimes, houve bloqueio judicial de valores (por exemplo, da venda de Arrascaeta), salários atrasados, processos e diversos outros problemas financeiros.

O clube necessita urgentemente acertar suas finanças, o quanto antes.

2 – Má gestão

A presidência de Wagner Pires de Sá trouxe diversos problemas ao clube. Com a regra que o conselho fiscal não poderia ter acesso aos documentos e com a saída em massa dos conselheiros, além da descoberta de inúmeros pagamentos questionáveis, salários altos para dirigentes, a administração do Cruzeiro em 2019 foi um desastre.

Zezé Perrella assumiu como novo gestor de futebol, após a saída de Serginho e Itair Machado, envolvido em questionamentos de salários altos com aditivos.

Perrella tem a confiança do presidente, mas precisa lidar com uma situação de crise financeira, política e moral do clube.

3 – Troca de técnicos

Só em 2019 o Cruzeiro contou com alguns técnicos. O clube iniciou o ano vindo com o então vitorioso Mano Menezes e a conquista de títulos em 2018.

Foi Campeão Mineiro invicto com Mano e parecia que o clube até iria engrenar nas competições nacionais, mas não foi o que aconteceu.

Quando o clube perdeu o jogo de ida no Mineirão pelas semifinais da Copa do Brasil contra o Internacional, o técnico foi desligado do clube ainda dentro do estádio.

A eliminação da Copa do Brasil veio depois de um início ruim no Brasileirão e a eliminação na Taça Libertadores, ainda nas oitavas de final.

O clube então buscou Rogério Ceni, que estava no Fortaleza. Mas o técnico teve uma passagem curta no clube celeste.

Foram apenas 8 jogos no Cruzeiro e Ceni foi demitido com o clube alegando mau relacionamento nos vestiários. As 4 derrotas nos últimos 5 jogos também não ajudaram o treinador continuar à frente da equipe.

O que se via era um Cruzeiro muitas vezes apático em campo e sem padrão de jogo.

Ceni entrou em confronto com Thiago Neves, que questionou porque o treinador havia alterado tanto a escalação do time antes do jogo decisivo contra o Internacional pela Copa do Brasil.

Ceni se irritou com declarações do jogador e o colocou como reserva em alguns jogos. Foi o estopim para sua demissão com os resultados ruins.

Um dia após a demissão de Ceni, o Cruzeiro contratou Abel Braga.

Infelizmente, o técnico ainda não conseguiu demonstrar um Cruzeiro com padrão de jogo em campo e os resultados não foram mais animadores, com o time ainda brigando na zona do rebaixamento.

4 – Venda de jogadores sem reposição adequada

Arrascaeta foi o principal nome de venda do Cruzeiro em 2019. O atleta foi vendido para o Flamengo e na equipe carioca se tornou um destaque.

A equipe cruzeirense não conseguiu repor a venda do jogador.

No total, o Cruzeiro negociou 34 atletas, com vendas e empréstimos.

Outro jogador que foi vendido e reforçou um rival foi Rafael Sóbis, que no Internacional é destaque. O jogador inclusive deu declarações que não se sentia bem mais no clube cruzeirense mediante problemas de gestão.

5 – Queda de Sócios

Mediante todos os problemas políticos e morais que o clube enfrenta, houve queda acentuada no número de sócio-torcedores. Isso significa menos dinheiro entrando no caixa e também menos torcida nos jogos.

Zezé Perrella deixou claro que tentará incentivar o programa de sócio-torcedor cruzeirense em 2020, pois vê como saída financeira para o clube conseguir recuperar o número de sócio-torcedores que o clube já teve.

Hoje, o clube conta com pouco mais de 6 mil sócios, sendo que já teve mais de 48 mil, uma queda de praticamente 80%.

Em termos de torcida, o Cruzeiro também enfrenta números modestos no estádio. Em virtude da situação do clube, o time apresenta média de pouco mais 24 mil torcedores pagantes, com apenas 40% da ocupação do estádio em média.

