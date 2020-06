Policiais federais apreendem mercadorias contrabandeadas do Paraguai e 26kg de maconha

Na madrugada desta terça-feira (16), policiais federais e integrantes da FNSP em patrulhamento terrestre no Rio Paraná prenderam uma mulher por contrabando e receptação de mercadorias vindas do Paraguai, entre elas materiais de informática, telefones celulares e perfumes, no valor aproximado de 322 mil reais através do Rio Paraná e depositadas em sua residência, em Foz do Iguaçu. Também foram apreendidos em sua residência produtos alimentícios no valor aproximado de 26 mil reais que seriam transportados para o Paraguai clandestinamente.

No local também foram detidos oito paraguaios que entraram ilegalmente no Brasil, atravessando o Rio Paraná.

A presa e as mercadorias foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, os paraguaios foram encaminhados ao posto da Polícia Federal na Ponte da Amizade onde foram adotados procedimentos migratórios e entrega às autoridades paraguaias.

No decorrer das diligências, próximo ao local, ainda foi encontrado um fardo de maconha pesando 26 kg abandonado em uma trilha de acesso ao Rio Paraná.

O entorpecente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal, em Foz do Iguaçu