Polícia Federal faz operação contra o tráfico interestadual de drogas

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (22) a Operação Fratis, com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas.

A deflagração contou com a participação de 16 policiais federais que deram cumprimento em Foz do Iguaçu, a quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Estadual do Paraná em endereços relacionados aos investigados e dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Estadual de Minas Gerais.

Além da execução das prisões, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, dinheiro e um caminhão.

A investigação teve início após prisão em flagrante realizada pela Polícia Federal no Aeroporto de Curitiba com a apreensão de 52 quilogramas de haxixe que estava sendo transportando na ocasião e durou aproximadamente dez meses. No decorrer desse período a Polícia Federal identificou diversas atividades criminosas realizadas pelo grupo, que enviava drogas para outros Estados da Federação se valendo de “mulas” que transportavam drogas em viagens por meio aéreo, ou transportando drogas escondida em automóveis. O grupo criminoso agia há pelo menos 10 anos na região enviando entorpecentes de Foz do Iguaçu/PR para outros Estados da Federação como Minas Gerais e Espírito Santo. Todos integrantes do grupo investigados na Operação de hoje já possuíam passagens pela Polícia e já responderam por tráfico de drogas.

Ao final da investigação ficou constatado que mesmo já tendo sido presos em outras ocasiões permaneceram associados e cometendo novos crimes, razão pela qual serão indiciados, na medida da sua culpabilidade, pelos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas e responderão na Justiça por seus crimes.