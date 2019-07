Polícia Federal apreende carreta com mais de duas toneladas de drogas

Policiais Federais com o auxílio de cães detectores de entorpecentes apreenderam nesta quarta-feira (24), mais de quatro toneladas de drogas em uma carreta em Foz do Iguaçu.

A apreensão ocorreu quando os policiais fiscalizavam o pátio de uma transportadora, situada na região do bairro Três Lagoas, em Foz do Iguaçu/PR.Durante os trabalhos, os cães apontaram para uma carreta com placas de Santa Terezinha de Itaipu/PR.

Ao retirar a lona do semirreboque, os policiais visualizaram vários volumes contendo tabletes de maconha, em meio a uma carga lícita de arroz. O motorista do veículo não estava presente no local, mas documentos encontrados na cabine do caminhão apresentaram a qualificação do condutor que será investigado.

Os responsáveis pela transportadora disseram aos policiais que a carreta havia dado entrada nesta manhã e seu motorista saído logo depois. A carreta foi conduzida à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR e a carga, ao ser pesada, contabilizou 2.090 Kg de maconha e 2,7 Kg de haxixe.

As investigações prosseguirão para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.