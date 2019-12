Polícia entra em cativeiro e liberta reféns em Cafelândia

A tensão tomou conta de Cafelândia no oeste do Paraná. Negociadores do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da Polícia Militar entraram na residência onde dois adolescentes eram feitos reféns, contiveram o sequestrador e libertaram os jovens por volta das 18h desta terça-feira (3).

Após quase trinta horas de cárcere privado, os dois adolescentes, de 12 e 14 anos, foram atendidos e estão bem segundo a Polícia Militar.

O sequestrador, Ezequiel Basílio Mendes de 39 anos era padrasto das vítimas e tinha um relacionamento com a mãe dos adolescentes há 10 anos.

Um negociador do Bope manteve um diálogo desde a madrugada com o homem. Quando os policiais notaram que ele não se entregaria, invadiram a residência com armamento não letal (armamento de borracha) e renderam o sequestrador que foi atendido imeditamente pelos socorristas do Samu.

