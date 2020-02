Polícia encontra chifres de veado em depósito de Iporã

Policiais ambientais de Umuarama descobriram um depósito onde eram mantidos produtos oriundos da fauna nativa silvestre no município de Iporã (52 quilômetros de Umuarama). A ação foi realizada na tarde dessa quinta-feira (20) e foram encontrados pelos policiais crânios de veado-catingueiro. Foi registrado também um caso de posse de arma de fogo irregular.

De acordo com os policiais uma denúncia anônima levou as equipes de Umuarama até um endereço citado naquele município. No local os policiais ambientais realizaram a prisão de uma pessoa e a apreensão de uma arma de fogo, munições, além dos crânios dos animais abatidos.

O homem detido não possuía nenhum tipo de autorização ambiental para manter guardados os chifres de veado e foi autuado no artigo 12 da lei 10.826/03, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sinarm (Sistema Nacional de Armas) e define crimes, dando outras providências e no artigo

29 Lei 9.605/98, que trata sobre a matança, perseguição, caça, apanho, utilização de espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, com pena de detenção de seis meses a um ano, e multa.

Uma garrucha de marca Emili Laport, de calibre 32 de dois canos também foi apreendida, além de 51 munições intactas de calibres 22, 28 e 32; dois crânios de veado-catingueiro.