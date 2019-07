Polícia de Guaraniaçu prende investigada por estelionato

A equipe da Polícia Civil de Guaraniaçu cumpriu nessa quinta-feira (18), um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca contra uma mulher, acusada de estelionato no município.

A representada Z.A.L.P. de 35 anos, estava sendo investigada por crimes de estelionato há algum tempo, tendo inclusive diversos inquéritos policiais em andamento para apurar tais condutas.

Foi concluído ao longo das investigações que ela trabalha com empréstimos consignados e afins, mas conservava para si certa quantia em dinheiro e repassava valor menor para as pessoas que contraíam os empréstimos.

Restou caracterizado que Z.A.L.P. utilizou-se de parecido “modus operandi” na prática criminosa, muitas vezes, iniciando conversas ardilosas a fim de causar prejuízo financeiro às vítimas de boa fé, que depositavam nela a confiança na contração do empréstimo ou liberação do crédito solicitado.

A investigada foi transferida para a Cadeia Pública do Depen em Cascavel. As investigações prosseguirão de forma a conseguir mais elementos informativos, suficientes a eventual denúncia do Ministério Público.

A investigada permanece presa aguardando o pronunciamento judicial.A Polícia Civil de Guaraniaçu pede para que as pessoas denunciem esta prática criminosa, que tem ocorrido, sobretudo com pessoas mais humildes ou de idade avançada.