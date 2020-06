Polícia Civil prende acusados da morte de Amanda Prado

Policiais Civis da Delegacia de homicídios prenderam na tarde desta quinta-feira (18), os dois homens acusados da morte de Amanda Prado, que ocorreu durante um acidente na madrugada da última sexta-feira (12) no bairro Canadá em Cascavel.

Segundo as primeiras informações, os dois homens foram encontrados na área rural de Cascavel e devem chegar à 15a SDP (Subdivisão Policial) em breve.

Os acusados de envolvimento no crime foram identificados pela Polícia Civil como sendo Fábio de Freitas, de 24 anos, e Roberto Carlos Freitas de Souza, de 22. Ambos estavam no veículo Kadett que perseguiu e atropelou duas jovens no Bairro Canadá.

Mais informações em breve.

