Polícia Civil deflagra Operação Ruptor em combate a roubo de camionetes no oeste

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (21), a Operação Ruptor em combate à furtos de veículos, em especial camionetes, com a participação de 22 Policiais Civis e oito Policiais Rodoviários Federais, que foram mobilizados para o cumprimento de seis mandados de busca e oito de prisão, nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu.

A operação foi deflagrada após diligências investigativas desenvolvidas por equipes da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, através do SIC (Setor de Investigações Criminais) e GDE (Grupo de Diligências Especiais).

A operação foi batizada de Operação Ruptor, alusiva ao seu significado literal do latim “chave falsa”, foi planejada e desenvolvida com investigações realizadas pelos policiais da 15ª SDP, que duraram cerca de dois meses, sendo identificados dois grupos especializados em furtos de veículos, principalmente camionetes à diesel.

Um dos grupos, composto por dois moradores de Cascavel e um morador de São Miguel do Iguaçu, todos com passagens criminais, atuavam geralmente durante a madrugada, utilizando um veiculo Fiat/Punto para localizar camionetes que estivessem em via pública, praticando o furto das mesmas. Concretizado o furto, de imediato os indivíduos deslocavam-se pela Rodovia BR 277 até o Paraguai, vendendo o veiculo furtado naquele país vizinho.

Outro grupo criminoso era composto por dois indivíduos, sendo um morador de Foz do Iguaçu e outro de Cascavel, os quais possuem passagens criminais. Deste grupo, o morador de Foz do Iguaçu, utilizando de sua camionete GM/S10, se deslocava para Cascavel, e, juntamente com seu comparsa, furtavam camionetes, geralmente em estacionamentos de mercados, hospitais e igrejas. Depois do furto, os indivíduos trocavam as placas da camionete furtada e se deslocavam pela Rodovia BR 277, para Foz do Iguaçu, onde vendiam o veiculo furtado.

Os outros três pertencem a outro grupo, os quais além de furto, praticam vários tipos criminosos, como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Foi constatado que os dois grupos juntos, no período de 1 mês e meio, furtaram cerca de 10 camionetes, e ao menos um automóvel.

Depois de identificados os membros de ambos os grupos, a Policia Civil iniciou monitoramento de suas ações, possibilitando, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, a recuperação de quatro camionetes e um automóvel.

Diante dos fatos comprovados nas investigações, a Autoridade Polícia representou pela busca e prisão, cujos mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário de Cascavel, incorrendo os envolvidos na prática doS delitos de furto qualificado e associação criminosa.

Resultado da Operação

A operação resultou em sucesso com o cumprimento de todos os mandados de busca e apreensão, quando foram localizados e apreendidos: 01 veículo em Foz do Iguaçu; e 02 veículos em Cascavel no bairro Brasmadeira.

Dos mandados de prisão, 07 já devidamente cumpridos, e 01 segue em diligências para localização do investigado.

Foram presos: O.J.R.D.K.; C.V.G.; M.A.S.P.; W.F.S.,; V.C.A.; J.F.M.; J.C.S.S. .

Diligências seguem em curso para cumprimento do 8º mandado de prisão, cujo investigado ainda não foi localizado.

Veja as imagens dos furtos registrados por câmeras de segurança: