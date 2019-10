Polícia Civil aborda veículo que transportava maconha em Foz do Iguaçu

No fim da tarde de segunda-feira (14), policiais integrantes do GDE (Grupo de Diligências Especiais) apreenderam um veículo com quase cinco quilos de crack em Foz do Iguaçu.

Os policiais tinham conhecimento de que um veículo específico seria utilizado para transporte de ilícitos, podendo ser armas de fogo e entorpecentes.

Diante das informações, os policiais realizaram um trabalho velado, sendo na sequência visualizado o veículo que trafegava na Av. Tancredo Neves sentido bairro Cidade Nova, o que resultou em um acompanhamento tático.

Após certificar do momento oportuno para a abordagem, o veículo recebendo a ordem de parada, acabou empreendendo fuga, vindo a abandonar o veículo no acostamento, saindo pela porta do passageiro se embrenhando em uma área de difícil acesso, não sendo possível a sua identificação e captura.

O veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde em buscas foi localizado em um compartimento secreto no painel, quatro envólucros da substância análoga a crack, totalizando um peso de 4,200 kg da substância.