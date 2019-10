Pneus contrabandeados são encontrados com ajuda de Scanner na Ponte Internacional da Amizade

Na noite de ontem (23), durante fiscalização de rotina, servidores da Receita Federal, retiveram dois veículos por contrabando de pneus. Nas duas ocasiões os veículos pertenciam a proprietários que já haviam perdido veículos anteriormente pelo mesmo motivo, transporte de pneus contrabandeados do Paraguai.

A equipe contou com as imagens do scanner para detectar a ocultação. Um dos carros carregava 12 pneus, sendo 4 rodando e 8 que estavam armazenados dentro daqueles.

O segundo veículo, uma Parati, carregava 19 pneus, sendo 4 rodando, mais 4 dentro destes, 1 estepe e outros 10 pneus ocultos em compartimento previamente preparado para esse fim, embaixo do veículo. Mesmo modus operandi utilizado em outra Parati já apreendida do mesmo proprietário.

Os motoristas foram liberados, porém, serão enviadas Representações Fiscais para Fins Penais ao Ministério Público para apuração dos ilícitos. Estima-se que o valor da mercadoria ultrapasse R$ 5 mil.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.