PM realiza Operação Reservada e apreende mais de 200 pedras de Crack e 60 unidades de cocaína

O 17° Batalhão de Polícia Militar, com apoio de outras unidades do 6° Comando Regional da PM, deflagrou às 6h da manhã desta quarta-feira (10) a Operação Reservada nas cidades de Araucária, Fazenda Rio Grande e Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba.

Até às 9h30 foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, com nove prisões, um termo circunstanciado e mais de R$ 33 mil em dinheiro apreendido.

Os cumprimentos judiciais resultaram na apreensão de 63 buchas de cocaína, 248 pedras de crack, mais de R$ 33 mil em dinheiro, uma pistola calibre. 380 (com 15 munições).

Ao todo, nove pessoas foram presas. A largada da Operação se deu na sede do 17º BPM em São José dos Pinhais, onde teve a reunião inicial dos trabalhos.

De acordo com o supervisor da operação, capitão Paulo, o principal foco foi desarticular a atividade de tráfico de drogas nos municípios da Região Metropolitana, além de identificar pontos de venda de droga. “Essas nove pessoas presas atuavam de maneira independente. Em Araucária, numa mesma região, tivemos várias casas abordadas e cinco presos”.

110 policiais militares foram empregados na operação, de equipes de Rondas Ostensivas Tático Móvel do 17° Batalhão, do 22° Batalhão e do Batalhão de Polícia de Guarda.

Também houve apoio de equipes da Companhia de Operações com Cães do Batalhão de Operações Especiais, com cães de faro para auxiliar nas buscas por drogas e outros materiais ilícitos.

Numa das abordagens, o cão de faro Hunter auxiliou as equipes a encontrar, próximo a uma loja, porções de droga, cerca de R$ 13.086,00 e a arma de fogo.