PF apreende caminhão carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai

A PF (Polícia Federal) apreendeu na manhã desse sábado (1), um caminhão carregado de cigarros contrabandeados em Marechal Cândido Rondon.

A apreensão aconteceu durante diligências de rotina no município, enquanto uma equipe da PF abordou um caminhão com placas de Umuarama/PR ao desconfiar das ações do motorista.

Entretanto, no momento da abordagem o motorista empreendeu fuga não sendo localizado, apesar das buscas realizadas.

Na vistoria do caminhão, constatou-se que o mesmo estava carregado com cerca de 700 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O veículo e os cigarros foram encaminhados para a DPF/Guaíra para os procedimentos de praxe e em seguida para a Inspetoria da Receita Federal.