Petrobras eleva diesel em 7% e gasolina sobe 5% nas refinarias

A Petrobras elevará os preços médios do diesel em suas refinarias em 7% a partir desta quarta-feira (27), enquanto as cotações da gasolina terão aumento médio de 5%, informou a companhia em nota nesta terça-feira (26).

O movimento da estatal é a quarta alta consecutiva para a gasolina apenas em maio, enquanto o diesel, combustível mais utilizado no país, já havia sofrido um reajuste de 8% neste mês, o primeiro no ano.

A política de preços da Petrobras busca seguir valores de paridade de importação, que levam em conta preços do petróleo no mercado internacional mais os custos de importadores, como transporte e taxas portuárias, com impacto também do câmbio, segundo a empresa.