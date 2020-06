Pesquisadores farão testes rápidos de covid-19 em Cascavel

Com o objetivo de mensurar a proporção de casos de coronavírus no Brasil, o Ibope Inteligência, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, está realizando o estudo Epicovid-19 em 133 cidades do País. Para isso, os cidadãos são submetidos a testes rápidos. O município de Cascavel foi um dos locais escolhidos.

Nesta semana, de quinta (4) a sábado (6), os pesquisadores darão início à segunda fase do estudo. Na primeira etapa, 248 cascavelenses foram testados e apenas um foi confirmado com o vírus. Ao todo, a pesquisa tem três fases.

Diante disso, a Secretaria de Saúde pede a colaboração da população para que realize o teste rápido, que gera o resultado em apenas 15 minutos. Ao todo, 250 pessoas serão testadas. “Pedimos que recebam bem os pesquisadores. Eles estarão identificados com o crachá do Ibope. Será um teste rápido, com coleta de sangue da ponta do dedo, igual verificar glicemia. O entrevistado, aliás, pode pedir para que o teste seja aberto na frente dele, além de poder conferir o material”, explica a diretora de Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi.

Os casos confirmados receberão um encaminhamento da equipe da Secretaria de Saúde.

A pesquisa não tem um determinado ponto da cidade para ocorrer, uma vez que é realizada por sistema estatístico de amostragem.