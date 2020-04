Pedidos de seguro-desemprego quadruplicaram no mês de março

Reportagem: Fábio Donegá

Cascavel – Os reflexos de empresas fechadas nas principais cidades paranaenses, além da circulação reduzida das pessoas nas ruas por conta do isolamento social adotado como forma de evitar a propagação do novo coronavírus, começam a ser sentidos na economia do Paraná.

Em março, cujo início da quarentena aconteceu já na segunda quinzena, o desemprego impressiona. Com as agências fechadas, as solicitações de seguro-desemprego foram feitas on-line e chegaram a 13.438 no Estado, quatro vezes o total de fevereiro (3.366).

Os números são da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Paraná, órgão ligado à Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, e dizem respeito apenas aos pedidos de seguro-desemprego realizados pela internet.

No Paraná, no primeiro trimestre de 2019 foram feitos 4.020 pedidos de seguro-desemprego (1.514 em janeiro, 1.218 em fevereiro e 1.288 em março).

No primeiro trimestre deste ano já somam 20.843 pedidos: 4.039 em janeiro, 3.366 em fevereiro e 13.438 em março. Na comparação entre os trimestres, o aumento é de 418,5%.

Via on-line

As solicitações de seguro-desemprego pela internet começaram em novembro de 2017, mas, à época, o trabalhador ainda precisava ir às agências físicas. Apenas a partir de dezembro de 2018 todos os passos do procedimento puderam ser feitos on-line.